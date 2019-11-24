Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

Александр Зайцев, руководитель ФК «Динамо-Брест»:

Бывали сомнения в отдельные минуты, но в целом были уверены. Потому что реально банда сложилась классная.

Явно или неявно, но многие клубы тоже нас поддерживали

И я был не один, потому что явно или неявно, но многие клубы тоже нас поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире.

Про сборную не будем, это отдельная тема. Но клубный футбол у нас, крути не крути, сильнее многих соседей. Я это говорил, повторяю и буду повторять. Просто его надо правильно позиционировать. Я думаю, что мы как такой маленький паровозик где-то этому способствуем.