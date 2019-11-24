Александр Зайцев: в победе были уверены, потому что банда сложилась классная

Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.
Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Как это было смотрите в видеоматериале Натальи Федорцовой.
Александр Зайцев, руководитель ФК «Динамо-Брест»:
Бывали сомнения в отдельные минуты, но в целом были уверены. Потому что реально банда сложилась классная.
И я был не один, потому что явно или неявно, но многие клубы тоже нас поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире.
Про сборную не будем, это отдельная тема. Но клубный футбол у нас, крути не крути, сильнее многих соседей. Я это говорил, повторяю и буду повторять. Просто его надо правильно позиционировать. Я думаю, что мы как такой маленький паровозик где-то этому способствуем.
Победа сложная, противодействие в конце чемпионата нарастало. С одной стороны, злишься, но с другой стороны приятно, что другие коллективы – «Ислочь», «Витебск», «Шахтер» – настраиваются, хотят себя показать. Они бьются в конце чемпионата за свои очки. Тем слаще победа.
Спасибо всем соперникам. Мы ругались где-то – и на федерации, и в прессе. Но вместе мы являемся нашим футболом под названием чемпионат Республики Беларусь. Мы вместе делаем его лучше и краше.
Чем больше градус борьбы, тем больше прогресса и больше шансов, что рано или поздно мы начнем хорошо продаваться в мире и займем свое место. Мы сейчас занимаем не свое место.