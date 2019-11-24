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«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте

24 ноября 2019 22:02
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Новости Беларуси. Он дважды выигрывал чемпионат Европы, стал первым белорусом в истории, который квалифицировался на Олимпиаду в тхэквондо, сообщили в программе «Неделя спорта».

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-1

В 2016-м он был одним из лидеров всего мирового сезона и реальным претендентом на пьедестал в Рио. Но в итоге не попал в Бразилию из-за мельдония. Арман-Маршалл Силла. Именно с его именем связаны самые громкие наши завоевания на международной арене.

Арман-Маршалл Силла: в спорт вернуться точно хочется

Несмотря на заработанную дисквалификацию, Арман не сломлен и не завершил карьеру. Более того, он все еще грезит олимпийской наградой.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-4

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Арман-Маршал Силла узнаваем даже со спины не потому, что имеет необычную внешность. На ОИ в Рио ему прочили медаль. Но в Бразилию не пустили, так как в организме был обнаружен мельдоний. Спортсмен настаивал, что допинг был подсыпан. Тем не менее, номер один сборной сегодня отбывает четырехгодичную дисквалификацию.

Уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть

Он прошел через депрессию и апатию и сейчас возрождается. А спасается ничем иным, как спортом.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-7

Арман-Маршалл Силла, чемпион Европы по тхэквондо (2014, 2016):
Я думал, чем заниматься, пробовал разные варианты, но все равно уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть. Теоретические знания, которые мне давали в университете.

Кто-то приходит просто чтобы почувствовать в себе силу и энергию, какой-то прилив сил, кто-то за какими-то конкретными целями – немного похудеть, немного набрать. У всех цели разные, но это понятно, все мы разные. К каждому нахожу подход.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-10

Приобретаю знания, которые мне в дальнейшем помогут

Будучи дипломированным специалистом, Силла стал фитнес-инструктором. Также он интересуется правильным питанием через призму спорта.

Арман Маршалл Силла:
Сейчас, например, я прохожу курс по нутрициологии, чтобы изучить вопрос более углубленно. Гигиена питания, что-то вроде диетологии. Приобретаю знания, которые мне в дальнейшем помогут.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-13

За два года своего отлучения Арман-Маршалл так поднаторел в науках, что сегодня может делиться своими знаниями со всей сборной по тхэквондо и не только. У человека есть масса резервных возможностей, за счет которых можно добиться хороших результатов, а также улучшить их, считает Сила.

Арман Маршалл Силла:
Я бы смог возглавить сборную Беларуси. Конечно же, нужно будет какие-то еще знания подтянуть.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-16

Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал. Конечно, золото

Но тренерская стезя все-таки пока не его. Это в мечтах. А вот спорт высших достижений не только в будущем, но и цель, к которой он уже идет, основательно и осознанно. Арман замахнулся на Олимпиаду в Париже.

Арман Маршалл Силла:
В конце дисквалификации я надеюсь, что на какую-то форму хорошую выйду, чтобы как-то сразу во все вливаться. Пока что ищу слабые стороны, пытаюсь их улучшать. И знания, которые мне помогают в питании и во всем остальном. Я же понимаю, какие у меня были слабые стороны, конкретно уже сейчас, и где уже можно сделать лучше.

Мечта – это медаль на Олимпиаде. Золото конечно, какие могут быть вопросы. Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал и почувствовал этот вкус. Конечно, золото.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-19

Этот парень с железными мускулами и недюжинной силой еще вчера был просто перспективным белорусским атлетом. Сегодня он прошел суровую школу жизни. Но не сломлен, не утратил неистового желания побеждать. Он готов творить новую историю белорусского тхэквондо.

«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте-22

# Олимпиада 2020 # Арман-Маршалл Силла # Фотофакт

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