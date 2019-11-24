«Я бы смог возглавить сборную». Арман-Маршалл Силла о том, каким видит своё будущее в спорте

Новости Беларуси. Он дважды выигрывал чемпионат Европы, стал первым белорусом в истории, который квалифицировался на Олимпиаду в тхэквондо, сообщили в программе «Неделя спорта».

В 2016-м он был одним из лидеров всего мирового сезона и реальным претендентом на пьедестал в Рио. Но в итоге не попал в Бразилию из-за мельдония. Арман-Маршалл Силла. Именно с его именем связаны самые громкие наши завоевания на международной арене. Арман-Маршалл Силла: в спорт вернуться точно хочется Несмотря на заработанную дисквалификацию, Арман не сломлен и не завершил карьеру. Более того, он все еще грезит олимпийской наградой.

Тему продолжит Юлия Силипицкая. Арман-Маршал Силла узнаваем даже со спины не потому, что имеет необычную внешность. На ОИ в Рио ему прочили медаль. Но в Бразилию не пустили, так как в организме был обнаружен мельдоний. Спортсмен настаивал, что допинг был подсыпан. Тем не менее, номер один сборной сегодня отбывает четырехгодичную дисквалификацию. Уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть Он прошел через депрессию и апатию и сейчас возрождается. А спасается ничем иным, как спортом.

Арман-Маршалл Силла, чемпион Европы по тхэквондо (2014, 2016):

Я думал, чем заниматься, пробовал разные варианты, но все равно уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть. Теоретические знания, которые мне давали в университете. Кто-то приходит просто чтобы почувствовать в себе силу и энергию, какой-то прилив сил, кто-то за какими-то конкретными целями – немного похудеть, немного набрать. У всех цели разные, но это понятно, все мы разные. К каждому нахожу подход.

Приобретаю знания, которые мне в дальнейшем помогут Будучи дипломированным специалистом, Силла стал фитнес-инструктором. Также он интересуется правильным питанием через призму спорта. Арман Маршалл Силла:

Сейчас, например, я прохожу курс по нутрициологии, чтобы изучить вопрос более углубленно. Гигиена питания, что-то вроде диетологии. Приобретаю знания, которые мне в дальнейшем помогут.

За два года своего отлучения Арман-Маршалл так поднаторел в науках, что сегодня может делиться своими знаниями со всей сборной по тхэквондо и не только. У человека есть масса резервных возможностей, за счет которых можно добиться хороших результатов, а также улучшить их, считает Сила. Арман Маршалл Силла:

Я бы смог возглавить сборную Беларуси. Конечно же, нужно будет какие-то еще знания подтянуть.

Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал. Конечно, золото Но тренерская стезя все-таки пока не его. Это в мечтах. А вот спорт высших достижений не только в будущем, но и цель, к которой он уже идет, основательно и осознанно. Арман замахнулся на Олимпиаду в Париже. Арман Маршалл Силла:

В конце дисквалификации я надеюсь, что на какую-то форму хорошую выйду, чтобы как-то сразу во все вливаться. Пока что ищу слабые стороны, пытаюсь их улучшать. И знания, которые мне помогают в питании и во всем остальном. Я же понимаю, какие у меня были слабые стороны, конкретно уже сейчас, и где уже можно сделать лучше. Мечта – это медаль на Олимпиаде. Золото конечно, какие могут быть вопросы. Что может быть еще нужно человеку, который уже побеждал и почувствовал этот вкус. Конечно, золото.