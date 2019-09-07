Турнир памяти Владимира Ботвинника может стать обязательным этапом отбора на чемпионат Европы

Новости Беларуси. В Минске завершился международный юниорский турнир по боксу памяти легендарного Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы в ринге соперничали со спортсменами из девяти стран мира, в том числе и с новичками соревнований – боксерами из Узбекистана (несмотря на статус дебютантов, состав приехал далеко не слабый). Да и завсегдатаи турнира традиционно привезли первые номера сборных. Поэтому неудивительно, что для многих наших ребят состязания – это и возможность получить звание мастера спорта, и шанс зарекомендовать себя для сборной.

Иван Жук, старший тренер юношеской сборной Беларуси по боксу:

Дополнительная мотивация, потому что завоевать звание мастера спорта для любого спортсмена очень серьезный стимул. Конечно, это простимулировало. Но, тем не менее, присваивают мастера спорта, не присваивают – в любом случае все хотят победить.