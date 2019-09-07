«Не новый СКА, обновлённый»: Игорь Папруга перед матчем с БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. Набирает обороты новый розыгрыш чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Набирает обороты новый розыгрыш чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обладатель Кубка страны минский СКА после победы над «Гомелем» и «Машекой» готовится дать бой своему извечному сопернику, чемпиону Беларуси последних лет – БГК имени Мешкова. За лето стан «армейцев» пополнили опытные Денис Рутенко, Сергей Шилович и три молодых игрока. Прямо сейчас дружина Игоря Папруги – это сплав молодости и опыта, хотя скамейка запасных практически отсутствует. Тренерский штаб уверен, что в победе главные составляющие – это вера и желание победить.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Не новый СКА, обновленный. Пришли опытные игроки, которые еще не все сказали, надеюсь, в гандболе. Мы ожидаем, что этот сплав опыта и молодости должен подарить интригу нашим болельщикам.
Все можно компенсировать желанием играть, желанием выигрывать, самоотдачей. Тогда будут нивелироваться какие-то технические погрешности или тактика.
Стартовая игра лидеров белорусского гандбола пройдет на площадке столичного спортивного комплекса «Уручье» 8 сентября. Встреча начнется в 15:00. Полностью готова к завтрашнему поединку и вратарская линия «армейцев» в лице Ивана Мороза и Алексея Кишова.
Игорь Папруга:
Кубок дал нам уверенность, что можно бороться с командами, которые играют в Лиге чемпионов, которая шумит на евроарене. Я думаю, что нам нужно продолжать работать в том же ключе и готовиться не к одной конкретной игре, а на протяжении сезона где-то себя улучшать, где-то изучать соперника. И, возможно, у нас что-нибудь получится.
В чемпионате оба клуба имеют по четыре бала и возглавляют турнирную таблицу соревнований.