«Не новый СКА, обновлённый»: Игорь Папруга перед матчем с БГК имени Мешкова

Обладатель Кубка страны минский СКА после победы над «Гомелем» и «Машекой» готовится дать бой своему извечному сопернику, чемпиону Беларуси последних лет – БГК имени Мешкова. За лето стан «армейцев» пополнили опытные Денис Рутенко, Сергей Шилович и три молодых игрока. Прямо сейчас дружина Игоря Папруги – это сплав молодости и опыта, хотя скамейка запасных практически отсутствует. Тренерский штаб уверен, что в победе главные составляющие – это вера и желание победить.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Не новый СКА, обновленный. Пришли опытные игроки, которые еще не все сказали, надеюсь, в гандболе. Мы ожидаем, что этот сплав опыта и молодости должен подарить интригу нашим болельщикам.

Все можно компенсировать желанием играть, желанием выигрывать, самоотдачей. Тогда будут нивелироваться какие-то технические погрешности или тактика.