Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил свой чемпионский титул. Для него победа вечером 7 сентября в Абу-Даби стала 28 при нуле поражений. Противником Хабиба был американский боец Дастин Пуарье. Он говорил, что для него важно быть лучше Нурмагомедова всего 20 минут, этого хватит, чтобы победить. Пуарье утверждал, что сможет этого достичь. Россиянин перед матчем сказал, что будет валить противника. Как предвидели поклонники и бойцы UFC, в словах Хабиба правды оказалось больше. Хабиб vs Пуарье. Почему этот матч нельзя пропустить? В первом же раунде после попытки американца сбить Нурмагомедова с ног, тот прошёл в ноги противнику и начал душить. Однако Пуарье выдержал. Тогда Хабиб попытался завершить начатое ударами с локтя, но и это не вывело Дастина из строя.

Во втором раунде первым в атаку пошёл россиянин, попытался провести мощный удар коленом, а далее достать противника кулаком. Американец избежал этого и начал контратаку. После первого прошедшего по Нурмагомедову удару Пуарье принялся за серию быстрых атак руками, однако Хабиб быстро пришёл в себя и либо заблокировал, либо избежал большей части ударов. В целом можно сказать, что во втором раунде преимущество было за Дастином.

В третьем раунде всё подошло к логическому завершению. Россиянин снова прошёл в ноги, Пуарье перехватил его и провёл «гильотину», но Нурмагомедов выбрался из захвата и сам начал душить противника. В итоге Дастин сдался.

После завершения боя противники вели себя достойно, обнялись, не было видно никаких личных обид и создалось ощущение, что бойцы явно осознают – это просто спорт. На пресс-конференции Пуарье отметил, что Хабиб – хороший парень. Американец сказал, что он очень долго готовился к этому бою, что он ожидал таких действий россиянина. По словам Дастина, вероятно, он будет винить себя в поражении, но он сможет перенести это, благодаря поддержке семьи. Дастин Пуарье, американский боец смешанных единоборств в лёгком весе:

Может быть в моменты, когда я оказывался у клетки, я мог бы прилагать больше усилий, чтобы подняться. Это вопрос, который будет мучить меня до конца жизни. Несмотря на всё, Пуарье верил, что сможет победить Хабиба, поэтому на пресс-конференции не смог сдержать слёз.