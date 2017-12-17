Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?

Новости Беларуси. На неделе белорусские спортшколы были освобождены от уплаты налога на прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующий документ подписал глава государства. Речь идет об организациях, которые финансируются из бюджета. Ожидается, что высвобождающиеся средства позволят повысить эффективность работы спортшкол.

Самый крупный каток под открытым небом в Минске. Здесь делают первый осторожный шаг на лед, знакомятся и принимают судьбоносные решения. Как, например, десятилетний Арсений Свербеев, который твердо для себя решил покорить хоккейный олимп. Общественный каток – как возможность отточить мастерство. А в помощь – папа.

Арсений Свербеев, житель Минска:

Я здесь тренируюсь, у нас скоро игра с Могилевом. Мы очень настроены и хотим выиграть.

Александр Свербеев:

Свежий воздух, хорошая атмосфера, приятная обстановка, лед почищен. Я не занимаюсь хоккеем, я просто любитель. Сын мне даже показывает кое-какие элементы. Дворовые площадки, уличные стадионы, катки для массовых катаний. От первой пробы конька до профессионального льда – так и начинается путь юного спортсмена.

Галина Буро, СТВ:

Развитию детского спорта – особое внимание. На этой неделе Президент подписал указ, где освободил спортивные школы от уплаты налога на прибыль, то есть все заработанные деньги они смогут тратить на себя. Норма вводится с 1 января и будет действовать три года. Какой ждут результат? Звуки пианино наполняют зал. На часах 9 утра. Уже час, как в гродненской школе олимпийского резерва идет тренировка по спортивной гимнастике. Анна Травкова старательно тянет носок – отрабатывает сложный элемент программы.

В свои 16 лет она уже выиграла все республиканские соревнования. Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси. Сегодня готовится к Олимпиаде в Токио. Равняться есть на кого – в этой же школе обучалась легендарная гимнастка Ольга Корбут. Ее знаменитая «Петля Корбут» почти полвека назад прославила советскую гимнастику на весь мир.

Анна Травкова, учащийся СДЮШОР-3 Гродно:

В неделю у меня 10 тренировок. Хорошо, что у нас есть такая возможность тренироваться, приходить в зал.

Качественные и бесплатные условия для подготовки профессиональных спортсменов – задача №1 для директора. Он уверен: зарабатывать надо своими силами. Круглый год платные группы для любительского спорта, летом – прокат велосипедов и палаток, оказание типографских услуг и даже рекламная деятельность – максимум выгоды от небольшого помещения школы.

Сергей Кушнеров, директор СДЮШОР-3 Гродно:

18 % – налог на прибыль. Достаточно приличная сумма, которая будет сегодня оставаться. Государство дает хорошие преференции для развития физической культуры и спорта. Деньги можно потратить на наших спортсменов. То есть это элементарно выезды на какие-то соревнования, это проведение сборов, это экипировка, это витаминизация, это приобретение спортивного инвентаря и оборудования. А еще добавить зарплату тренерам. Кадровый вопрос – краеугольный камень, пожалуй, всех спортивных школ. Футбол – не исключение. Если вопрос с местом тренировок удалось решить – современный футбольный манеж заменил уличный стадион – то удержать квалифицированного специалиста в условиях рыночной экономики не так просто.

Василий Савич, директор СДЮШОР Гродненского футбольного клуба «Неман»:

Поскольку у нас в области 18 районов, а футбольное отделение – только в 12-ти. И то, не все работают эффективно. И там же вот как раз основная проблема – это кадровая. И пока это очень сложно решить. Молодые ребята, выпускники очень слабо идут и не выражают желания работать в качестве тренеров даже, скажем, под флагом футбольного клуба «Неман».

Пока директор рассуждает, как эффективно расходовать деньги, Давид Кривец в свои 10 лет о таких вещах даже не задумывается. Он рад, что в его городе есть укомплектованный футбольный манеж, и с друзьями спешит на тренировку. Добираться на тренировку Давиду приходится с другого конца города, но ради футбола он готов. На вопрос, номер какого игрока у него на мастерке, отвечает: «Никакого, мой личный!».

Давид Кривец, учащийся СДЮШОР Гродненского футбольного клуба «Неман»:

Я решил сам заниматься футболом, потому что я хочу стать великим футболистом. А вот Витя Дюрдь амбициозных планов пока не строит. Он тайком пытается рассмотреть через пластиковый борт своих кумиров – чемпионов Беларуси – хоккейную команду «Неман». Мальчик случайно привлек внимание нашей камеры. Оказалось, он часто после школы заглядывает в Ледовый дворец.

Виктор Дюрдь:

Вот бы мне так кататься! Хочу, чтобы мама записала меня на хоккей. И то, о чем он даже не смел мечтать – пообщаться лично с игроками «Немана» – братьями Малявко. Оба коренных гродненца не понаслышке знают, как в их городе любят хоккей. Их победы в играх – достойный маркетинг для сотен таких же мальчишек, как Витя.

Александр и Сергей Малявко, игроки хоккейного клуба «Неман»:

Наша первая проба состоялась здесь, в этом дворце. Он еще был старый, еще не было реконструкции его. Сейчас совсем всё по-другому. Стала форма совершеннее, она стала легче, прочнее, удобнее. Раньше клюшки были тяжелые, деревянные.