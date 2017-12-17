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Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?

17 декабря 2017 19:42
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Новости Беларуси. На неделе белорусские спортшколы были освобождены от уплаты налога на прибыль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующий документ подписал глава государства. Речь идет об организациях, которые финансируются из бюджета. Ожидается, что высвобождающиеся средства позволят повысить эффективность работы спортшкол.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-1

Самый крупный каток под открытым небом в Минске. Здесь делают первый осторожный шаг на лед, знакомятся и принимают судьбоносные решения. Как, например, десятилетний Арсений Свербеев, который твердо для себя решил покорить хоккейный олимп. Общественный каток – как возможность отточить мастерство. А в помощь – папа.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-4

Арсений Свербеев, житель Минска:
Я здесь тренируюсь, у нас скоро игра с Могилевом. Мы очень настроены и хотим выиграть.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-7

Александр Свербеев:
Свежий воздух, хорошая атмосфера, приятная обстановка, лед почищен. Я не занимаюсь хоккеем, я просто любитель. Сын мне даже показывает кое-какие элементы.

Дворовые площадки, уличные стадионы, катки для массовых катаний. От первой пробы конька до профессионального льда – так и начинается путь юного спортсмена.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-10

Галина Буро, СТВ:
Развитию детского спорта – особое внимание. На этой неделе Президент подписал указ, где освободил спортивные школы от уплаты налога на прибыль, то есть все заработанные деньги они смогут тратить на себя. Норма вводится с 1 января и будет действовать три года. Какой ждут результат?

Звуки пианино наполняют зал. На часах 9 утра. Уже час, как в гродненской школе олимпийского резерва идет тренировка по спортивной гимнастике. Анна Травкова старательно тянет носок – отрабатывает сложный элемент программы.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-13

В свои 16 лет она уже выиграла все республиканские соревнования. Мастер спорта, член национальной сборной Беларуси. Сегодня готовится к Олимпиаде в Токио. Равняться есть на кого – в этой же школе обучалась легендарная гимнастка Ольга Корбут. Ее знаменитая «Петля Корбут» почти полвека назад прославила советскую гимнастику на весь мир.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-16

Анна Травкова, учащийся СДЮШОР-3 Гродно:
В неделю у меня 10 тренировок. Хорошо, что у нас есть такая возможность тренироваться, приходить в зал.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-19

Качественные и бесплатные условия для подготовки профессиональных спортсменов – задача №1 для директора. Он уверен: зарабатывать надо своими силами. Круглый год платные группы для любительского спорта, летом – прокат велосипедов и палаток, оказание типографских услуг и даже рекламная деятельность – максимум выгоды от небольшого помещения школы.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-22

Сергей Кушнеров, директор СДЮШОР-3 Гродно:
18 % – налог на прибыль. Достаточно приличная сумма, которая будет сегодня оставаться. Государство дает хорошие преференции для развития физической культуры и спорта.

Деньги можно потратить на наших спортсменов. То есть это элементарно выезды на какие-то соревнования, это проведение сборов, это экипировка, это витаминизация, это приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

А еще добавить зарплату тренерам. Кадровый вопрос – краеугольный камень, пожалуй, всех спортивных школ. Футбол – не исключение. Если вопрос с местом тренировок удалось решить – современный футбольный манеж заменил уличный стадион – то удержать квалифицированного специалиста в условиях рыночной экономики не так просто.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-25

Василий Савич, директор СДЮШОР Гродненского футбольного клуба «Неман»:
Поскольку у нас в области 18 районов, а футбольное отделение – только в 12-ти. И то, не все работают эффективно. И там же вот как раз основная проблема – это кадровая. И пока это очень сложно решить. Молодые ребята, выпускники очень слабо идут и не выражают желания работать в качестве тренеров даже, скажем, под флагом футбольного клуба «Неман».

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-28

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-30

Пока директор рассуждает, как эффективно расходовать деньги, Давид Кривец в свои 10 лет о таких вещах даже не задумывается. Он рад, что в его городе есть укомплектованный футбольный манеж, и с друзьями спешит на тренировку.

Добираться на тренировку Давиду приходится с другого конца города, но ради футбола он готов. На вопрос, номер какого игрока у него на мастерке, отвечает: «Никакого, мой личный!».

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-33

Давид Кривец, учащийся СДЮШОР Гродненского футбольного клуба «Неман»:
Я решил сам заниматься футболом, потому что я хочу стать великим футболистом.

А вот Витя Дюрдь амбициозных планов пока не строит. Он тайком пытается рассмотреть через пластиковый борт своих кумиров – чемпионов Беларуси – хоккейную команду «Неман». Мальчик случайно привлек внимание нашей камеры. Оказалось, он часто после школы заглядывает в Ледовый дворец.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-36

Виктор Дюрдь:
Вот бы мне так кататься! Хочу, чтобы мама записала меня на хоккей.

И то, о чем он даже не смел мечтать – пообщаться лично с игроками «Немана» – братьями Малявко. Оба коренных гродненца не понаслышке знают, как в их городе любят хоккей. Их победы в играх – достойный маркетинг для сотен таких же мальчишек, как Витя. 

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-39

Александр и Сергей Малявко, игроки хоккейного клуба «Неман»:
Наша первая проба состоялась здесь, в этом дворце. Он еще был старый, еще не было реконструкции его.

Сейчас совсем всё по-другому. Стала форма совершеннее, она стала легче, прочнее, удобнее. Раньше клюшки были тяжелые, деревянные.

Детский спорт в Беларуси: какие бонусы получат спортшколы, освободившись от уплаты налога на прибыль?-42

Хоккеисты уверены: для детского спорта сегодня открыты все двери. Поддержка государства плюс старания самих школ. Кстати, у Александра Малявко сыну скоро 3 года. И он уже присматривает ему коньки.

# Футбол Беларуси # Гимнастика # Фотофакт # Галина Буро # Василий Савич # Сергей Кушнеров

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