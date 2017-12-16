Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над ледовой дружиной Гомельской области со счётом 3:2
Новости Беларуси. Малая площадка «Чижовка-арены» 16 декабря собрала аншлаг. Болельщики пришли поддержать любимые команды на очередной игре XI турнира по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На льду комплекса ледовая дружина Главы Государства соперничала со сборной Гомельской области. Игра получилась не просто красивой – результативной. Одна из самых «неуступчивых» команд соревнований забросила 2 шайбы. Хозяева – три. В итоге команда Президента – лидер турнирной таблицы, одержала очередную победу.
Александр Рядинский, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Я считаю, равная игра. Мы немного успешней сыграли. Забили два гола. Команда тоже заряжена на победу. Видно, что они не просто приехали поиграть в красивый хоккей, они настроены на победу.
Евгений Летов, защитник хоккейной команды Гомельской области:
Мы играем всегда до конца, поэтому есть очень много у нас ребят, которые поиграли на высоком уровне, из-за этого стараемся создавать моменты у чужих ворот и их реализовывать, поэтому получается такая неуступчивая игра.
Турнир проходит в два этапа. Групповой – продлится до марта. К этому моменту семь команд (по одной от каждой области, Минска и ледовая дружина Президента) проведут встречи друг с другом, а четыре лучшие попадут в полуфинал. Решающий матч пройдёт в апреле.