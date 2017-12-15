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Через 6 лет Максим Скавыш вернулся в БАТЭ

15 декабря 2017 20:22
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Новости Беларуси. В белорусской футбольной среде состоялся первый заметный трансфер межсезонья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Через 6 лет Максим Скавыш вернулся в БАТЭ-1

Ряды БАТЭ пополнил Максим Скавыш, который уже выступал за «желто-синих» в период с 2007 по 2011 год. Тогда Скавыш вышел на поле в футболке борисовчан 145 раз и отметился 31 мячом.

Через 6 лет Максим Скавыш вернулся в БАТЭ-4

Последний сезон опытный нападающий провел в Жодино – здесь он стал лидером «Торпедо-БелАЗ».

# ФК БАТЭ # Футбол Беларуси # Фотофакт # Максим Скавыш

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