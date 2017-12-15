Через 6 лет Максим Скавыш вернулся в БАТЭ

Новости Беларуси. В белорусской футбольной среде состоялся первый заметный трансфер межсезонья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В белорусской футбольной среде состоялся первый заметный трансфер межсезонья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ряды БАТЭ пополнил Максим Скавыш, который уже выступал за «желто-синих» в период с 2007 по 2011 год. Тогда Скавыш вышел на поле в футболке борисовчан 145 раз и отметился 31 мячом.
Последний сезон опытный нападающий провел в Жодино – здесь он стал лидером «Торпедо-БелАЗ».