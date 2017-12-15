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Можно выступать двумя составами на хорошем уровне: полуфиналы Кубка Беларуси по волейболу

15 декабря 2017 20:24
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Новости Беларуси. Центральным волейбольным событием в стране 15 декабря стали полуфиналы Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В первом из них «Строитель» не испытал проблем с «Мапидом» – 3:0. Причем абсолютно все партии команда Александра Сингаевского взяла с одинаковым преимуществом 25:12. Как говорится, стабильность – признак мастерства.

Можно выступать двумя составами на хорошем уровне: полуфиналы Кубка Беларуси по волейболу-1

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
В  Кубке очень много непредсказуемых результатов, поэтому здесь надо настраиваться на каждую игру очень ответственно. Не терять нить игры даже с более слабыми соперниками. Сегодня мы хотели еще раз показать и доказать, что можно выступать двумя составами на хорошем уровне.

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Позже схлестнулись борисовский БАТЭ-БГУФК и солигорский «Шахтер». Этот полуфинал получился чуть более интригующим: в дебюте соперники обменялись выигранными сэтами со счетом 25:18. Но затем «горняки» все же дожали противников – 25:14, 25:23.

# Фотофакт # Волейбол # Александр Сингаевский

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