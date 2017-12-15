Можно выступать двумя составами на хорошем уровне: полуфиналы Кубка Беларуси по волейболу

В первом из них «Строитель» не испытал проблем с «Мапидом» – 3:0. Причем абсолютно все партии команда Александра Сингаевского взяла с одинаковым преимуществом 25:12. Как говорится, стабильность – признак мастерства.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

В Кубке очень много непредсказуемых результатов, поэтому здесь надо настраиваться на каждую игру очень ответственно. Не терять нить игры даже с более слабыми соперниками. Сегодня мы хотели еще раз показать и доказать, что можно выступать двумя составами на хорошем уровне.

Позже схлестнулись борисовский БАТЭ-БГУФК и солигорский «Шахтер». Этот полуфинал получился чуть более интригующим: в дебюте соперники обменялись выигранными сэтами со счетом 25:18. Но затем «горняки» все же дожали противников – 25:14, 25:23.