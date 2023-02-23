Прямой эфир

Дети из руденской школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях в России

23 февраля 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ребята из Руденской специальной школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на Специальной Олимпиаде России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это инклюзивные соревнования. У наших ребят лучшие результаты в лыжных гонках, баскетболе, настольном теннисе и плаванье.

Побывала на тренировке у спортсменов и наш корреспондент Влада Родовская.

Дети из руденской школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях в России-1

В Руденской специальной школе-интернате обучается более 120 ребят. Это дети разных возрастов: начиная от дошколят и заканчивая старшеклассниками. Многие из них особенностями развития. В учреждении помогают им найти себя и раскрыть потенциал.

Дети из руденской школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях в России-3

Татьяна Стусь, заместитель директора Руденской специальной школы-интерната:
После десятого класса наши ребята получают свидетельства о специальном образовании. И имеют возможность либо пойти в училище, либо продолжить обучение у нас в 11-м, 12-м классах. Мы предлагаем три профессии ребятам: маляр-штукатур, овощевод-цветовод и столяр-плотник.

Подробности в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Спортивные соревнования # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Ижевске начался чемпионат России по биатлону. Как выступили белоруски на открытии программы?
23 февраля 2023 12:18

В Ижевске начался чемпионат России по биатлону. Как выступили белоруски на открытии программы?

«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1
23 февраля 2023 12:17

«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1

Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче
22 февраля 2023 18:46

Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче