Дети из руденской школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях в России

Новости Беларуси. Ребята из Руденской специальной школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на Специальной Олимпиаде России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это инклюзивные соревнования. У наших ребят лучшие результаты в лыжных гонках, баскетболе, настольном теннисе и плаванье. Побывала на тренировке у спортсменов и наш корреспондент Влада Родовская.

В Руденской специальной школе-интернате обучается более 120 ребят. Это дети разных возрастов: начиная от дошколят и заканчивая старшеклассниками. Многие из них особенностями развития. В учреждении помогают им найти себя и раскрыть потенциал.