Дети из руденской школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях в России

Новости Беларуси. Ребята из Руденской специальной школы-интерната завоевали 13 золотых медалей на Специальной Олимпиаде России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это инклюзивные соревнования. У наших ребят лучшие результаты в лыжных гонках, баскетболе, настольном теннисе и плаванье.
Побывала на тренировке у спортсменов и наш корреспондент Влада Родовская.
В Руденской специальной школе-интернате обучается более 120 ребят. Это дети разных возрастов: начиная от дошколят и заканчивая старшеклассниками. Многие из них особенностями развития. В учреждении помогают им найти себя и раскрыть потенциал.
Татьяна Стусь, заместитель директора Руденской специальной школы-интерната:
После десятого класса наши ребята получают свидетельства о специальном образовании. И имеют возможность либо пойти в училище, либо продолжить обучение у нас в 11-м, 12-м классах. Мы предлагаем три профессии ребятам: маляр-штукатур, овощевод-цветовод и столяр-плотник.
Подробности в видеоматериале.
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