«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1

Новости Беларуси. «Гомель» стал четвертым участником плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пропуск в элитную компанию «рыси» добыли 22 февраля в матче с новополоцким «Химиком». Причем сделали это изящно, порадовав своих болельщиков.

Уже после первого периода хозяева вели 4:0. А за оставшееся время только развили свое превосходство. В итоге сверхубедительная победа – 6:1.