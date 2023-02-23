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«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1

23 февраля 2023 12:17
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Новости Беларуси. «Гомель» стал четвертым участником плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пропуск в элитную компанию «рыси» добыли 22 февраля в матче с новополоцким «Химиком». Причем сделали это изящно, порадовав своих болельщиков.  

«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1-1

Уже после первого периода хозяева вели 4:0. А за оставшееся время только развили свое превосходство. В итоге сверхубедительная победа – 6:1.  

«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1-4

Из других результатов следует отметить викторию «Металлурга». Действующий чемпион еще не в плей-офф, но увеличил шансы на него.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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