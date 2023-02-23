В Ижевске начался чемпионат России по биатлону. Как выступили белоруски на открытии программы?

На чемпионате России по биатлону в разгаре первый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 февраля индивидуальную гонку на 20 километров проводят мужчины. В стартовом протоколе значатся фамилии 7 белорусов. Свое мастерство демонстрирует в том числе лидер нашей сборной Антон Смольский.

А открыли программу стартового дня девушки. Они преодолевали 15 километров. Наши стреляющие лыжницы были не на последних ролях. Лучший результат показала Ирина Кручинкина-Шаклеина. С тремя промахами она шестая. Рядом, на 7-й позиции, расположилась Аделина Сабитова. Причем если бы не единственный промах на последнем выстреле, она вполне могла бы оказаться на пьедестале.