Прямой эфир

В Ижевске начался чемпионат России по биатлону. Как выступили белоруски на открытии программы?

23 февраля 2023 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате России по биатлону в разгаре первый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 февраля индивидуальную гонку на 20 километров проводят мужчины. В стартовом протоколе значатся фамилии 7 белорусов. Свое мастерство демонстрирует в том числе лидер нашей сборной Антон Смольский.  

В Ижевске начался чемпионат России по биатлону. Как выступили белоруски на открытии программы?-1

А открыли программу стартового дня девушки. Они преодолевали 15 километров. Наши стреляющие лыжницы были не на последних ролях. Лучший результат показала Ирина Кручинкина-Шаклеина. С тремя промахами она шестая. Рядом, на 7-й позиции, расположилась Аделина Сабитова. Причем если бы не единственный промах на последнем выстреле, она вполне могла бы оказаться на пьедестале.   

Подписывайтесь на нас в Telegram!   

# Биатлон # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Аделина Сабитова # Антон Смольский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1
23 февраля 2023 12:17

«Гомель» четвёртым вышел в плей-офф ЧБ по хоккею – победа над «Химиком» 6:1

Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче
22 февраля 2023 18:46

Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче

Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко
22 февраля 2023 18:45

Теннис. Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Остапенко