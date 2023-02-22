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Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче

22 февраля 2023 18:46
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Новости Беларуси. В рамках подготовки в предстоящему старту очередного футбольного чемпионата страны в среду, 22 февраля, ряд команд провели товарищеские поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. БАТЭ обыграл «Нафтан» в товарищеском матче-1

Так, БАТЭ уверенно обыграл «Нафтан» – 3:0. На 36-й минуте отличился Денис Гречихо, на 76-й увеличил преимущество Александр Шестюк. А довел цифры до разгромных Тимофей Шарковский на 82-й минуте. Напомним, «Нафтан» спустя пять лет вновь сыграет в высшей лиге.

Остальные результаты встреч выглядят так: «Энергетик-БГУ» обыграл «Молодечно» (3:1), минское «Динамо» и «Ислочь» скатали ничью (3:3), а «Неман» взял вверх над «Слуцком» (2:0).

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