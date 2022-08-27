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«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи

27 августа 2022 15:31
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Новости Беларуси. На первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи, золотой дубль оформила Динара Алимбекова. Наша спортсменка подтвердила свою высокую готовность и завоевала вторую медаль высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи-1

25 августа спортсменка выиграла спринт, а 27-го ей не было равных в гонке преследования. Алимбекова допустила три промаха на стрельбище, но блестяще прошла дистанцию ходом. На финише она опередила серебряного медалиста россиянку Анастасию Шевченко на 25,5 секунды.

«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи-4

Динара Алимбекова, победительница гонки преследования:
Если сравнивать со спринтом, то сегодня состояние было чуть получше, но не бросалась с первых метров, пока гонки здесь даются «на зубах». Тяжеловато дышится, все-таки без горной подготовки нам, белорусам, здесь тяжелее, чем российским спортсменам, но мы терпим, стараемся. Я довольна своей гонкой, и даже три промаха не помешали мне победить. Довольна и счастлива, что здесь соревнуюсь.

«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи-7

У мужчин в гонке преследования лучший результат из белорусов показал Дмитрий Лазовский. У него 11-е место. Антон Смольский, имея в пассиве шесть промахов, финишировал 13-м. Максим Воробей занял 14-е место, Степан Данилов стал 18-м.

28 августа у мужчин и женщин состоятся масс-старты, которые и закроют программу первого этапа Кубка Содружества. А следующий летний этап турнира с 15 по 18 сентября примут Раубичи.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Анастасия Шевченко # Максим Воробей # Степан Данилов # Фотофакт

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