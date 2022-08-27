«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи

Новости Беларуси. На первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи, золотой дубль оформила Динара Алимбекова. Наша спортсменка подтвердила свою высокую готовность и завоевала вторую медаль высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

25 августа спортсменка выиграла спринт, а 27-го ей не было равных в гонке преследования. Алимбекова допустила три промаха на стрельбище, но блестяще прошла дистанцию ходом. На финише она опередила серебряного медалиста россиянку Анастасию Шевченко на 25,5 секунды.

Динара Алимбекова, победительница гонки преследования: Если сравнивать со спринтом, то сегодня состояние было чуть получше, но не бросалась с первых метров, пока гонки здесь даются «на зубах». Тяжеловато дышится, все-таки без горной подготовки нам, белорусам, здесь тяжелее, чем российским спортсменам, но мы терпим, стараемся. Я довольна своей гонкой, и даже три промаха не помешали мне победить. Довольна и счастлива, что здесь соревнуюсь.

У мужчин в гонке преследования лучший результат из белорусов показал Дмитрий Лазовский. У него 11-е место. Антон Смольский, имея в пассиве шесть промахов, финишировал 13-м. Максим Воробей занял 14-е место, Степан Данилов стал 18-м.

28 августа у мужчин и женщин состоятся масс-старты, которые и закроют программу первого этапа Кубка Содружества. А следующий летний этап турнира с 15 по 18 сентября примут Раубичи.