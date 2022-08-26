Прямой эфир

Стали известны результаты матча «Арсенала» и «Торпедо» на ЧБ по футболу

26 августа 2022 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матчем между «Арсеналом» и «Торпедо» стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла в Дзержинске. Итог дуэли – победа гостей со счетом 2:1.

Стали известны результаты матча «Арсенала» и «Торпедо» на ЧБ по футболу-1

Расписание остальных поединков на экране. Битва тура состоится 27 августа – БАТЭ примет «Шахтер». Напомним, у солигорчан сейчас в активе пять викторий к ряду. В турнирной таблице они сравнялись по очкам с БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер команды по фигурному катанию на Кубке Беларуси: у нас есть резерв. Появилась конкуренция внутренняя
26 августа 2022 20:37

Главный тренер команды по фигурному катанию на Кубке Беларуси: у нас есть резерв. Появилась конкуренция внутренняя

Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и чуть там пошуметь
26 августа 2022 20:25

Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и чуть там пошуметь

Карим Бензема забил 27 голов и стал лучшим футболистом сезона
26 августа 2022 15:04

Карим Бензема забил 27 голов и стал лучшим футболистом сезона