Стали известны результаты матча «Арсенала» и «Торпедо» на ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Матчем между «Арсеналом» и «Торпедо» стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла в Дзержинске. Итог дуэли – победа гостей со счетом 2:1.

Расписание остальных поединков на экране. Битва тура состоится 27 августа – БАТЭ примет «Шахтер». Напомним, у солигорчан сейчас в активе пять викторий к ряду. В турнирной таблице они сравнялись по очкам с БАТЭ.