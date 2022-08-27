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Опередила россиянку на 25,5 секунды. Алимбекова заработала золото на этапе Кубка Содружества по биатлону

27 августа 2022 12:55
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Новости Беларуси. Хорошие новости из Сочи, где проходит летний этап Кубка Содружества по биатлону, участие в котором принимают белорусы и россияне. Второй соревновательный день вновь порадовал медалью высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотой дубль оформила Динара Алимбекова.  

Опередила россиянку на 25,5 секунды. Алимбекова заработала золото на этапе Кубка Содружества по биатлону-1

25 августа спортсменка выиграла спринт. А сегодня, 27 августа, ей не было равных в гонке преследования. Девушка блестяще прошла дистанцию и показала меткую стрельбу, допустив всего три осечки. На финише она опережала идущую второй россиянку на 25,5 секунды. Парни, которые стартовали перед девушками, до пьедестала почета не добрались. Лучший результат из белорусов показал Дмитрий Лазовский. У него 11-е место. Завтра, 28 августа, у мужчин и женщин состоятся масс-старты, которые и закроют программу первого этапа Кубка Содружества.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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