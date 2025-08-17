Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо

Авиация – это личности, но вместе с тем – это и командная работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Летчиков мы много раз показывали, а вот тех, благодаря кому они спокойно поднимаются в небо – вниманием не баловали. Исправляемся и дополняем авиационную картину.

Виолетта Шаблинская, корреспондент:

Легко ли доверить свою жизнь самолету? Безусловно, когда его подготовили настоящие профессионалы. Пойдемте со мной, и я расскажу, кто стоит за уверенностью каждого взлета. Невообразимо. Вот это все в небе на новом Су-30СМ2, который в авиастрой стал всего-то два месяца назад, вытворяет опытный летчик-снайпер Андрей Кривоносов. Более 20 лет он объединяет свою страсть к небу с высоким уровнем профессионализма. Но не он один.

Андрей Кривоносов, летчик:

Это, как правило, групповая работа. Поэтому потом с командой, с которой работал в этом полете, делишься впечатлениями. Это тоже дополнительные эмоции от общения. Это как после футбольного матча, когда твоя команда выиграла, что-то примерно такое. Только, я думаю, на порядок выше. И команда повнушительнее: техники, руководители полетов, связисты, солдаты, медики. За полетом одного человека – с десяток других.

В ангаре – «золотые руки» военной авиации – техники. Они – «доктора» боевых машин, и хоть белые халаты не носят, но знают все болячки воздушного судна и, что самое главное, могут их устранить прямо в ангаре. Или, как они его сами называют, в больничке. Каждое утро для старшего техника Бориса Лавренова начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, ритуал. Для начала предварительный осмотр, который включает визуальный контроль, проверку уровней топлива и состояния оборудования. Задача – обеспечить безупречную работу всех систем и агрегатов. Борис Лавренов, старший техник:

За нами сейчас специалисты выполняют различные виды регламентных работ. Сейчас проводится проверка гидросистем. Проверяются углы отклонения всех отклоняемых поверхностей самолета, их точное соответствие табличным значениям.