Прямой эфир

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо

17 августа 2025 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авиация – это личности, но вместе с тем – это и командная работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Летчиков мы много раз показывали, а вот тех, благодаря кому они спокойно поднимаются в небо – вниманием не баловали. Исправляемся и дополняем авиационную картину.

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо-2

Виолетта Шаблинская, корреспондент:
Легко ли доверить свою жизнь самолету? Безусловно, когда его подготовили настоящие профессионалы. Пойдемте со мной, и я расскажу, кто стоит за уверенностью каждого взлета.

Невообразимо. Вот это все в небе на новом Су-30СМ2, который в авиастрой стал всего-то два месяца назад, вытворяет опытный летчик-снайпер Андрей Кривоносов. Более 20 лет он объединяет свою страсть к небу с высоким уровнем профессионализма. Но не он один.

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо-4

Андрей Кривоносов, летчик:
Это, как правило, групповая работа. Поэтому потом с командой, с которой работал в этом полете, делишься впечатлениями. Это тоже дополнительные эмоции от общения. Это как после футбольного матча, когда твоя команда выиграла, что-то примерно такое. Только, я думаю, на порядок выше.

И команда повнушительнее: техники, руководители полетов, связисты, солдаты, медики. За полетом одного человека – с десяток других.

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо-6

В ангаре – «золотые руки» военной авиации – техники. Они – «доктора» боевых машин, и хоть белые халаты не носят, но знают все болячки воздушного судна и, что самое главное, могут их устранить прямо в ангаре. Или, как они его сами называют, в больничке.

Каждое утро для старшего техника Бориса Лавренова начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, ритуал. Для начала предварительный осмотр, который включает визуальный контроль, проверку уровней топлива и состояния оборудования. Задача – обеспечить безупречную работу всех систем и агрегатов.

Борис Лавренов, старший техник:
За нами сейчас специалисты выполняют различные виды регламентных работ. Сейчас проводится проверка гидросистем. Проверяются углы отклонения всех отклоняемых поверхностей самолета, их точное соответствие табличным значениям.

Тут нет главных и второстепенных – узнали, кто помогает лётчикам подниматься в небо-8

На традициях и профессионализме держится военная авиация. А еще на доверии к тем, кто делает полет возможным. Потому здесь не делят на главных и второстепенных, здесь знают цену каждому, кто выполняет задачу, и понимают: не получится у одного из цепочки, разомкнется вся.

Так что знайте: восхищаться тем, кто крутит пилотаж в небе – значит, восхищаться каждым, кто за ним стоит на земле.

Подробности в видео.

# Военная авиация # Авиация

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: Запад не заинтересован в прекращении СВО
17 августа 2025 16:36

Вольфович: Запад не заинтересован в прекращении СВО

Гимназист представил свои разработки Наталье Кочановой и пригласил её на день рождения
17 августа 2025 14:28

Гимназист представил свои разработки Наталье Кочановой и пригласил её на день рождения

С какими проблемами люди приходят к членам Совета Республики? Поговорили с Александром Максимчуком
17 августа 2025 14:24

С какими проблемами люди приходят к членам Совета Республики? Поговорили с Александром Максимчуком