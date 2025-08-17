Здесь придумали комбайн. Рассказываем о главной кузнице кадров для сельского хозяйства

Смирнова: в Минске аграрные профессии и специальности пользуются интересом у школьников. Подробности.

Самое известный вуз страны для тех, кто планирует связать свою жизнь с АПК, – Горецкая сельхозакадемия. 15 августа праздновали ее юбилей – 185 лет аграрного величия. Почти два века назад он вырос из земледельческой школы, которая заложила научные подходы в развитии сельского хозяйства и подготовки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь было создано первое учебно-опытное поле в Российской империи, написаны первые научные работы по агрономии и разработан прототип первого зерноуборочного комбайна. Сегодня это город в городе: полтора десятка корпусов и 13 общежитий. Собственные поля, фермы и мастерские: учебный полигон, ветклиника, рыбоводный комплекс, селекционные участки.

Все работает на подготовку востребованных специалистов для сельского хозяйства Беларуси. Недавно в академии открыты несколько новых научно-образовательных центров: цифрового животноводства, природообустройства и строительства, а также Белорусско-Китайский центр сельскохозяйственной биотехнологии и искусственного интеллекта. Всего в Горках учатся более 7 тысяч человек. Это будущая элита агропромышленного комплекса.

Андрей Колмыков, первый проректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

За период функционирования академии ее окончили более 112 тысяч выпускников, и, конечно, самый главный выпускник – это Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Хочу отметить, что 22 выпускника имеют высокое звание героев Социалистического Труда, два выпускника герои Советского Союза, более 60 выпускников являются заслуженными деятелями науки, порядка 30 % выпускников академии возглавляют районные исполнительные комитеты.

Есть выпускники, которые являются и являлись послами различных государств. Но изюминка академии в том, что это практико-ориентированная подготовка, которая, помимо знаний, дает возможность человеку в дальнейшем осуществлять административное руководство.

Кстати, еще один известный выпускник Горецкой сельхозакадемии и иллюстрация слов проректора – Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси.