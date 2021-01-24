Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257
Новости США. Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье нокаутировал ирландского бойца Конора Макгрегора.
Спортсмены состязались на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В первом раунде преимущество было за Макгрегором, однако во втором раунде ирландец пропустил серию из нескольких ударов и не смог удержаться на ногах. Рефери засчитал технический нокаут и объявил Порье победителем.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
«Я счастлив добиться победы. Макгрегор – профессионал, он принял этот результат с достоинством. Ничего, кроме уважения к нему, у меня нет», – сказал Дастин.
Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год
Стоит отметить, что сбылось предсказание знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он утверждал, что сначала доминировать будет Конор, но к 3-4 раунду Порье сможет переломить ситуацию и победить.
Фото: instagram.com/dustinpoirier
Напомним, сейчас у Дастина 27 побед и 6 поражений. У Конора 22 победы и 5 поражений. Ранее бойцы встречались 27 сентября 2014 года. В тот раз бой продлился 1 минуту 46 секунд, Макгрегор нокаутировал соперника в первом раунде.
Кстати, после поражения Нурмагомедову и перед поединком с Порье Конор также сразился с Дональдом Серроне. В том матче ирландец победил за 40 секунд – подробнее здесь.