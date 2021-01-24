Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257

Спортсмены состязались на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В первом раунде преимущество было за Макгрегором, однако во втором раунде ирландец пропустил серию из нескольких ударов и не смог удержаться на ногах. Рефери засчитал технический нокаут и объявил Порье победителем.

«Я счастлив добиться победы. Макгрегор – профессионал, он принял этот результат с достоинством. Ничего, кроме уважения к нему, у меня нет», – сказал Дастин.

Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год

Стоит отметить, что сбылось предсказание знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он утверждал, что сначала доминировать будет Конор, но к 3-4 раунду Порье сможет переломить ситуацию и победить.