Прямой эфир

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257

24 января 2021 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье нокаутировал ирландского бойца Конора Макгрегора.

Спортсмены состязались на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В первом раунде преимущество было за Макгрегором, однако во втором раунде ирландец пропустил серию из нескольких ударов и не смог удержаться на ногах. Рефери засчитал технический нокаут и объявил Порье победителем.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257-1

Фото: instagram.com/thenotoriousmma 

«Я счастлив добиться победы. Макгрегор – профессионал, он принял этот результат с достоинством. Ничего, кроме уважения к нему, у меня нет», – сказал Дастин.

Нурмагомедов: Сейчас я – непобеждённый чемпион UFC. Мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год

Стоит отметить, что сбылось предсказание знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он утверждал, что сначала доминировать будет Конор, но к 3-4 раунду Порье сможет переломить ситуацию и победить.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257-4

Фото: instagram.com/dustinpoirier 

Напомним, сейчас у Дастина 27 побед и 6 поражений. У Конора 22 победы и 5 поражений. Ранее бойцы встречались 27 сентября 2014 года. В тот раз бой продлился 1 минуту 46 секунд, Макгрегор нокаутировал соперника в первом раунде.

Кстати, после поражения Нурмагомедову и перед поединком с Порье Конор также сразился с Дональдом Серроне. В том матче ирландец победил за 40 секунд – подробнее здесь.

# Мировой бокс # Дастин Порье # Конор МакГрегор # Хабиб Нурмагомедов

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира
23 января 2021 20:39

Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира

Экстралига А. «Юность» нокаутировала «Гомель», а «Шахтёр» разобрался с «Металлургом»
23 января 2021 20:36

Экстралига А. «Юность» нокаутировала «Гомель», а «Шахтёр» разобрался с «Металлургом»

Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце
23 января 2021 20:34

Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце