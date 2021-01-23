Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу не сыграет в плей-офф чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 января в судьбоносной дуэли мы по всем статьям уступили хозяевам первенства – египтянам. Исход противостояния был фактически ясен после первого же отрезка. Его наш оппонент выиграл с колоссальной разницей – 21:14. Не сбавили обороты египтяне и во втором тайме. В итоге к финальной сирене их преимущество составило плюс 9 – 35:26.