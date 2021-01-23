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Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира

23 января 2021 20:39
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу не сыграет в плей-офф чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира-1

22 января в судьбоносной дуэли мы по всем статьям уступили хозяевам первенства – египтянам. Исход противостояния был фактически ясен после первого же отрезка. Его наш оппонент выиграл с колоссальной разницей – 21:14. Не сбавили обороты египтяне и во втором тайме. В итоге к финальной сирене их преимущество составило плюс 9 – 35:26.

Гандбол. Мужская сборная Беларуси не сыграет в плей-офф чемпионата мира-4

У нас самым полезным на площадке оказался Вайлупов, забросивший четыре мяча.

В последнем поединке второго группового этапа подопечные Юрия Шевцова померятся силами с командой Северной Македонии.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Юрий Шевцов # Фотофакт

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