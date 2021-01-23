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Экстралига А. «Юность» нокаутировала «Гомель», а «Шахтёр» разобрался с «Металлургом»

23 января 2021 20:36
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Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига А. «Юность» нокаутировала «Гомель», а «Шахтёр» разобрался с «Металлургом»-1

В центральном противостоянии «Юность» прервала серию из трех кряду неудач, нокаутировав «Гомель». В ворота гостей минчане отправили четыре безответные шайбы. Забрасывали Кашкар, Буяльский, Оксентюк и Шуленин. Эта виктория могла позволить «Юности» подняться на первое место в таблице. Но для этого нужно было, чтобы оступился «Шахтер».

Экстралига А. «Юность» нокаутировала «Гомель», а «Шахтёр» разобрался с «Металлургом»-4

Однако «горняки» не дрогнули и уверенно разобрались со жлобинским «Металлургом». А вот «Неман» сломил сопротивление соперника только в серии буллитов.

# Хоккей Беларуси # Всеволод Кашкар # Егор Буяльский # Евгений Оксентюк # Дмитрий Шуленин # Фотофакт

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