Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце

Очередные гонки состоялись в рамках этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Очередные гонки состоялись в рамках этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вначале на лыжне появились девушки. Они соревновались в масс-старте. Единственная участница от Беларуси, Динара Алимбекова, дистанцию провалила. На четырех огневых рубежах она допустила 8 промахов, как закономерный итог – последняя 30-я позиция в итоговом протоколе. А вне конкуренции была француженка Жюли Симон. У нее в пассиве три незакрытые мишени. Второе время дня показала шведка Ханна Оберг. Тройку лучших замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Затем на старт вышли мужчин. Они состязались в эстафете. Белорусский квартет в итоговом протоколе стал 13-м. Подвела стрельба – наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов. Первыми финишировали французы. Для них, к слову, нынешний успех стал вторым кряду.