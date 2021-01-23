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Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце

23 января 2021 20:34
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Очередные гонки состоялись в рамках этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце-1

Вначале на лыжне появились девушки. Они соревновались в масс-старте. Единственная участница от Беларуси, Динара Алимбекова, дистанцию провалила. На четырех огневых рубежах она допустила 8 промахов, как закономерный итог – последняя 30-я позиция в итоговом протоколе. А вне конкуренции была француженка Жюли Симон. У нее в пассиве три незакрытые мишени. Второе время дня показала шведка Ханна Оберг. Тройку лучших замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Алимбекова провалила дистанцию, а мужская команда заняла 13-е место. Итоги очередного этапа КМ по биатлону в Антхольце-4

Затем на старт вышли мужчин. Они состязались в эстафете. Белорусский квартет в итоговом протоколе стал 13-м. Подвела стрельба – наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов. Первыми финишировали французы. Для них, к слову, нынешний успех стал вторым кряду.

# Биатлон # Жюли Симон # Динара Алимбекова-Смольская # Лиза Тереза Хаузер # Ханна Оберг # Фотофакт

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