Прямой эфир

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта

20 февраля 2019 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Окончательная точка в карьере. 20 февраля в Министерстве спорта и туризма прошла встреча с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-1

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-3

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-5

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-7

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-9

Им вручили высшие награды ведомства – нагрудные знаки за развитие физической культуры и спорта. Спортсменки официально завершили свою карьеру.

Торжественная церемония проводов из большого спорта состоялась 18 февраля в Раубичах после «Гонки легенд», в которой участвовали и сами девушки.

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится

Сегодня же Дарья и Надежда встретились с теми, кто помогал им на протяжении всего их спортивного пути.

«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля

Сегодня же в «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону. Это будут две индивидуальные гонки. Мужчины определят сильнейших на 20-километровой трассе. На дистанцию выйдут и пять белорусов. Такое же число наших соотечественниц стартует на дистанции в 15 километров.

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-12

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта-14

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Скардино # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ. Минское «Динамо» сразится с «Витязем» 20 февраля
20 февраля 2019 08:47

КХЛ. Минское «Динамо» сразится с «Витязем» 20 февраля

Соболенко обыграла Йорович во втором круге турнира в Дубае
20 февраля 2019 07:09

Соболенко обыграла Йорович во втором круге турнира в Дубае

Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги
20 февраля 2019 06:59

Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги