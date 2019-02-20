Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта

Новости Беларуси. Окончательная точка в карьере. 20 февраля в Министерстве спорта и туризма прошла встреча с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им вручили высшие награды ведомства – нагрудные знаки за развитие физической культуры и спорта. Спортсменки официально завершили свою карьеру.

Торжественная церемония проводов из большого спорта состоялась 18 февраля в Раубичах после «Гонки легенд», в которой участвовали и сами девушки.

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Сегодня же Дарья и Надежда встретились с теми, кто помогал им на протяжении всего их спортивного пути.

Сегодня же в «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону. Это будут две индивидуальные гонки. Мужчины определят сильнейших на 20-километровой трассе. На дистанцию выйдут и пять белорусов. Такое же число наших соотечественниц стартует на дистанции в 15 километров.