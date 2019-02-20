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КХЛ. Минское «Динамо» сразится с «Витязем» 20 февраля

20 февраля 2019 08:47
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Новости Беларуси. 20 февраля минское «Динамо» проведет предпоследний матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» в гостях сыграют с подмосковным «Витязем».

КХЛ. Минское «Динамо» сразится с «Витязем» 20 февраля-1

Команды выполняют разные турнирные задачи на финише «регулярки». «Бело-синие» пытаются порадовать своих болельщиков хотя бы еще одной победой. А вот «красные» активно борются за плей-офф.

В поединке может принять участие один из лучших хоккеистов «Динамо» – в этом сезоне защитник Кристиан Хенкель. Завершит чемпионат команда Андрея Сидоренко 22 февраля в Хельсинки поединком против «Йокерита».

КХЛ. Минское «Динамо» сразится с «Витязем» 20 февраля-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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