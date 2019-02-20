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Соболенко обыграла Йорович во втором круге турнира в Дубае

20 февраля 2019 07:09
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Новости Беларуси. Арина Соболенко – в третьем круге теннисного турнира в Дубае. Призовой фонд соревнований составляет чуть более 2,5 миллионов долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко обыграла Йорович во втором круге турнира в Дубае-1

Во втором круге белоруска в двух партиях переиграла представительницу Сербии Ивану Йорович – 6:4, 6:0. В следующем раунде Арина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

А вот вторая наша соотечественница – Александра Саснович – покидает женский одиночный разряд. Белоруска не справилась с китаянкой СЕ ШувЭй 1:6, 2:6.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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