Роман Синиченко: команда Беларуси блестяще прошла 4‑й этап Кубка России по биатлону

Белорусские биатлонисты, как всегда, радуют и подкидывают золотые медали. На четвертом Кубке России в Ижевске Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, и это стоило ему полторы секунды в скорости ближайшему сопернику Никите Поршневу, а сегодня, 21 января, белорус получил серебро в масс-старте, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Накануне Иван Тулатин выиграл спринтерскую гонку, причем нашему стреляющему лыжнику было непросто и с погодой, но он укротил ретивую и без единого промаха на всей скорости взлетел на наивысшую ступень пьедестала.

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:

Считаю, что данный этап блестяще прошла команда. В трех гонках мы завоевали три медали. Достойные выступления Максима Воробья, дважды в призах. Практически все спортсмены были в топ-10. Павел Белько в индивидуальной гонке сделал четыре нуля. Великолепный результат, седьмое место для молодого спортсмена – это очень хорошо. Хочу поблагодарить весь коллектив и сказать, что это командная работа. Помимо того, как спортсмены выкладываются, так же и весь тренерский штаб.