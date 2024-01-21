Белорусские борцы готовятся к новым стартам

Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы. Наши классики после успешного выступления на рейтинговом турнире в Загребе (три медали, золото у Абубакара Хаслаханова) остались в Хорватии на сбор, где присутствуют более 300 спортсменов из разных стран, сообщили в программе «Спорттаймер». Цель – взять Европу.

Абубакар Хаслаханов, лидер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Задачи там, как и на любом старте, – наивысший результат. Мои возможности не имеют границ, с любым человеком можно бороться. Неважно, какие у него регалии, кто он. С любым можно бороться, любого можно выиграть. Поэтому я настроен только на золотую медаль, а там как Бог даст.