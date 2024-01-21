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Белорусские борцы готовятся к новым стартам

21 января 2024 20:01
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Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы. Наши классики после успешного выступления на рейтинговом турнире в Загребе (три медали, золото у Абубакара Хаслаханова) остались в Хорватии на сбор, где присутствуют более 300 спортсменов из разных стран, сообщили в программе «Спорттаймер». Цель – взять Европу.

Белорусские борцы готовятся к новым стартам-1

Абубакар Хаслаханов, лидер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Задачи там, как и на любом старте, – наивысший результат. Мои возможности не имеют границ, с любым человеком можно бороться. Неважно, какие у него регалии, кто он. С любым можно бороться, любого можно выиграть. Поэтому я настроен только на золотую медаль, а там как Бог даст.

Белорусские борцы готовятся к новым стартам-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Чемпионат Европы, который будет проходить в середине февраля в Румынии, надеюсь, ребята сделают определенные итоги по прошедшему турниру, поработают над ошибками и смогут улучшить свой результат и показать достойное место на континентальном форуме.

Как готовятся наши вольники, смотрите в видеоматериале.

# Спортивные соревнования # Абубакар Хаслаханов # Алим Селимов

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