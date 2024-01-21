Мог победить Магнуса, но что-то пошло не так. Разбираем партию белоруса на чемпионате мира по блицу

На недели в Минске завершился чемпионат Беларуси по шахматам, победителем у мужчин стал Максим Царук, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Он, несмотря на свой юный возраст, достаточно матерый игрок. За его плечами мировые форумы и даже личная дуэль с самим Магнусом Карлсеном. Хотя шахматисты парировали 3 минуты 2 секунды, но эту партию можно вспоминать постоянно, тем более что белорус мог и победить.