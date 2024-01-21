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Мог победить Магнуса, но что-то пошло не так. Разбираем партию белоруса на чемпионате мира по блицу

21 января 2024 19:54
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На недели в Минске завершился чемпионат Беларуси по шахматам, победителем у мужчин стал Максим Царук, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Он, несмотря на свой юный возраст, достаточно матерый игрок. За его плечами мировые форумы и даже личная дуэль с самим Магнусом Карлсеном. Хотя шахматисты парировали 3 минуты 2 секунды, но эту партию можно вспоминать постоянно, тем более что белорус мог и победить.

Сергей Тулупов погрузил чемпиона страны в воспоминания.

Мог победить Магнуса, но что-то пошло не так. Разбираем партию белоруса на чемпионате мира по блицу-1

Максим Царук, чемпион Беларуси по шахматам:
Первый ход – сразу же мы начали играть в шахматы, никакой подготовки, ничего. Магнус пошел a7-a6, немножко провокационный ход. Цель его – сбить со всех подготовок и играть в шахматы. Он говорит: я сильнее, я обыграю тебя. Видно, что я покачал головой, понимаю, что Магнус делает, и сам захватываю центр, d4. Перешли во Французскую защиту, он пошел e6.

Он играет на победу?

Максим Царук:
Конечно, это был третий тур, он уже одну ничью сделал, был страшно недоволен. Магнус всегда играет на победу. Я просто играю в шахматы, о результате не думал. Хочется забрать очки какие-то.

Мог победить Магнуса, но что-то пошло не так. Разбираем партию белоруса на чемпионате мира по блицу-4

Начинает задумываться. Он видит, что просто так с тобой не поиграешь. Ход дальнейшего противостояния смотрите в видеоматериале.

# Шахматы # Максим Царук # Сергей Тулупов

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