«В зале по 5-6 часов, 6 раз в неделю». Каких усилий белорусским грациям стоит первенство на чемпионатах?

Новости Беларуси. Когда речь заходит о прекрасном, женственном, почти космическом виде спорта – художественной гимнастике, футбол, даже самый звездный, меркнет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике – неповторимое зрелище. Артем Шукалович подбирал ключи к женским сердцам.

Артем Шукалович, корреспондент:

Белорусская художественная гимнастика одна из самых сильных в мире. Это подтверждают результаты крупнейших мировых форумов, где наши грации не раз поднимались на пьедестал почета. Сейчас девушки соревнуются в Минске. Определяют сильнейших в рамках национального первенства.

Выступали на чемпионате страны и именитые спортсменки. Совсем недавно гимнастки национальной команды вернулись из Испании, где проходил международный турнир. С собой грации привезли целую россыпь наград. А теперь девушки вышли на ковер столичного Дворца художественной гимнастики. Наша сборная времени зря не теряет и находится в полной боеготовности.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы следим, конечно, за тем, что происходит на международной арене. Мониторим и оценки. Всегда мы отличаемся строгостью в выставлении оценок, я всегда настраиваю судей: что вижу, то ставлю. Мы конкурентоспособны, если не делаем ошибки, мы на уровне чемпионских оценок. Если ошибаемся, значит, получаем ниже. Каждая из них, тройка, четверка, пятерка может быть в финале, могли быть в финале чемпионата Европы прошедшего, чемпионата мира. И с медалями тоже.

Бороться за медали и представлять свою страну на международных аренах – это упорная работа и ежедневный труд. Но любая чемпионка когда-то была маленькой девочкой, которая делает первые шаги в сторону спорта высоких достижений. Поэтому перенесемся в другую локацию, но не менее значимую.

Артем Шукалович:

Этот спортивный зал – многолетняя колыбель белорусской художественной гимнастики. Все наши чемпионки начинали именно на этом ковре. И сейчас здесь продолжают готовить звезд мирового уровня.

Юные спортсменки готовятся к соревнованиям совсем как взрослые. Тренировки каждый день и усердная работа над всеми элементами программы. Здесь, в стенах этой школы, тренерский состав создает прочный фундамент, который позже поможет грациям достичь высот.

Марина Скуратова, заместитель директора СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

В будние дни в зале не протолкнуться. Они уже заинтересованы и мотивированы, потому что они проводят в зале по пять-шесть часов, шесть раз в неделю. Это достаточно. Как школа мы работаем, чтобы передать детей дальше для дальнейшего совершенствования в Центр олимпийской подготовки. Девочек замечают, считают, что мы перспективные, надо попробовать, а вдруг что-то получится на более высоком уровне? Тогда мы их туда с удовольствием отправляем для дальнейшей жизни.

Эти ковры знали многих девушек, которые вписали свое имя в летопись не просто белорусского, а мирового спорта. Не нужно и далеко ходить. Алина Горносько – бронзовая медалистка Токийской Олимпиады и чемпионка мира – тоже сделала свои первые шаги в художественной гимнастике именно здесь. А подрастающее поколение берет с именитых землячек пример и мечтает о высоких достижениях.

Иванна Никанкина, гимнастка:

Мне очень хочется выиграть Олимпийские игры, как Марина Лобач. Мне нравится выступать на соревнованиях, когда тебе выставляют новое упражнение, это так интересно.

Аделия Джос, гимнастка:

Я хочу выиграть чемпионат мира, Олимпийские игры, занять первое место. Это красивый вид спорта, там можно носить красивые купальники. Надо гибкость развивать, надо шпагаты делать красивые.