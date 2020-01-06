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«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки

06 января 2020 14:48
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Новости Беларуси. Белорусы в лидерах. Завершился второй этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки-1

Участники преодолели 393 километра, из которых большая часть пришлась на спецучастки. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича справился с дистанцией за 3 часа 47 минут и 44 секунды. И теперь наши соотечественники возглавляют общий зачет по итогам двух дней гонки.

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Второй пришла команда «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова, уступив белорусам 1 минуту 46 секунд. Третье место также за российским экипажем во главе с Андреем Каргиновым.

«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Вплоть до самого финиша мы ехали первыми. Это, в принципе, решило судьбу этапа. Наш штурман одержал победу.

Напомним, «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в классе грузовиков состязаются 50 экипажей. Завершится ралли в Киддии. Всего гонщики преодолеют 12 этапов и проедут около 8 тысяч километров.

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«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки-7

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Дмитрий Сотников # Андрей Каргинов # Фотофакт

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