«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки

Новости Беларуси. Белорусы в лидерах. Завершился второй этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники преодолели 393 километра, из которых большая часть пришлась на спецучастки. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича справился с дистанцией за 3 часа 47 минут и 44 секунды. И теперь наши соотечественники возглавляют общий зачет по итогам двух дней гонки.

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Второй пришла команда «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова, уступив белорусам 1 минуту 46 секунд. Третье место также за российским экипажем во главе с Андреем Каргиновым.