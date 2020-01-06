Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Вторая игра полуфиналистов состоится 6 января в 19 часов. Сборная Беларуси сыграет с командой хоккеистов из ОАЭ.
У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».
Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?
Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:
Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.
Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир
Екатерина Лихошапко:
В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?
Максим Шиманский:
Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!
Екатерина Лихошапко:
К слову, на турнире дебютировала команда США. Как вам их игра?
Максим Шиманский:
Они показали приличную игру, приличный уровень. Действительно видно, что многие участвовали на самом высоком уровне. Искренне надеюсь, что эта команда и впредь будет принимать участие в Рождественском турнире и радовать нас своей игрой.