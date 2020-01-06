Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске

Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?

У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».

Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:

Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Екатерина Лихошапко:

В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?

Максим Шиманский:

Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!