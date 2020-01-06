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«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

06 января 2020 14:30
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Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сегодня же действующий победитель состязаний – команда Президента Беларуси – встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Игра начнется в 19 часов на главной площадке «Чижовка-Арены».

Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира-1

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Команда России стала первым финалистом XVI Рождественского турнира. Она обыграла команду Финляндии – 5:2.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира-4

Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
С каждым следующим матчем соперник становился все тяжелее и тяжелее. Сегодня игра была довольно-таки тяжелая. Нам повезло, что забили. Потом их команда раскрылась и появилось больше моментов.

Главное – победа. Хорошо играли, выполнили, как говорится, задание на игру. Победили, вышли в финал. Это была основная задача в этой игре.

«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира-7

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Екатерина Лихошапко # Александр Боровков # Фотофакт

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