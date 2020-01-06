«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению. Стал известен первый финалист – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет сегодня очень хороший хоккей». На Рождественском турнире проходят матчи за выход в финал: у кого есть шансы

Сегодня же действующий победитель состязаний – команда Президента Беларуси – встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Игра начнется в 19 часов на главной площадке «Чижовка-Арены».