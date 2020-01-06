«Будет сегодня очень хороший хоккей». На Рождественском турнире проходят матчи за выход в финал: у кого есть шансы

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы.
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы.
Болельщики в ожидании разрешения главной интриги – кому же достанется приз Президента Беларуси. Команда главы государства сегодня, 6 января, также выйдет на лед.
Все подробности – у нашего корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Уже четвертый соревновательный день соревнований. Сегодня на Рождественском турнире проходят очень важные игры, потому что команды сражаются за путевку в финал.
В матче между командами России и Финляндии также решается, кто же из них окажется в финале. Счет после первого периода – 1:1. Напомним, команда России выигрывала наш турнир уже три раза.
Всеволод Маковецкий, помощник менеджера команды России:
Я знаю, что в прошлом году тоже встречались Россия с Финляндией. Россия выиграла. Надеюсь, что и сейчас нам повезет: ребята приложат максимум усилий и будет победа! Выйдем в финал, я думаю, встретимся с Беларусью.
Конечно, хочется выиграть. Соперник тоже настроен очень серьезно. Я думаю, будет сегодня очень хороший хоккей.
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Кроме того, на льду малой «Чижовка-Арены» сегодня проходят также матчи. Но там ледовые баталии уровнем чуть поменьше – команды сражаются за места с 5 по 12-е.
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Сегодня вечером в 19.00 сборная Беларуси выйдет на лед. За путевку в финал наша сборная поборется с командой ОАЭ.
Подробнее – в видеоматериале.