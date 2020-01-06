«Будет сегодня очень хороший хоккей». На Рождественском турнире проходят матчи за выход в финал: у кого есть шансы

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы.

Болельщики в ожидании разрешения главной интриги – кому же достанется приз Президента Беларуси. Команда главы государства сегодня, 6 января, также выйдет на лед. Все подробности – у нашего корреспондента Екатерины Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Уже четвертый соревновательный день соревнований. Сегодня на Рождественском турнире проходят очень важные игры, потому что команды сражаются за путевку в финал. В матче между командами России и Финляндии также решается, кто же из них окажется в финале. Счет после первого периода – 1:1. Напомним, команда России выигрывала наш турнир уже три раза. Финские хоккеисты приехали в Беларусь с собственной сауной

Всеволод Маковецкий, помощник менеджера команды России:

Я знаю, что в прошлом году тоже встречались Россия с Финляндией. Россия выиграла. Надеюсь, что и сейчас нам повезет: ребята приложат максимум усилий и будет победа! Выйдем в финал, я думаю, встретимся с Беларусью. Конечно, хочется выиграть. Соперник тоже настроен очень серьезно. Я думаю, будет сегодня очень хороший хоккей. «В этой стране есть хоккей». Впечатления гостей и участников от Рождественского турнира