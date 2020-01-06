«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

Новости Беларуси. Завершился первый этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы финишировали вторыми.

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича уступил всего 1,5 минуты лидеру гонки – российской команде Антона Шибалова, которая преодолела дистанцию за 3 часа 40 минут и 35 секунд. Два других МАЗа, Александра Василевского и Алексея Вишневского, сейчас на восьмой и одиннадцатой позициях соответственно. «Здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки». Показываем дом на колёсах белорусской команды «Дакара» Напомним, «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Маршрут первого этапа в 752 километра пролегает из Джидды в Эль-Ваджх. Дистанция спецучастка в 319 километров была непростая: более трети заняли пески и дюны.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Чуть другой песок, много очень камней. Наша машина довольно-таки большую скорость показывала в течение всего года на всех выступлениях, поэтому мы точно здесь будем быстры. А какой будет результат, узнаем 17 января.

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Для нас сегодня сложился на самом деле немного неудачный день. Приходилось сбавлять скорость на максимальных скоростях, потому что грелась машина. 7850 километров по территории Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»