Цупер Алла - справка

Вид спорта – фристайл (лыжная акробатика).

Родилась 16.04.1979 г. в Ровно (Украинская ССР). Переехала в Беларусь после Олимпиады-1998. В настоящее время живет в Минске. Перешла во фристайл из спортивной гимнастики.

Участие в зимних Олимпийских играх:

1998 год. Олимпиада в Нагано (Япония) В составе сборной Украины – 5-е место.

Далее – в составе сборной Беларуси:

2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити (США) – 9-е место.

2006 год. Олимпиада в Турине (Италия) – 10-е место (серебро).

2010 год. Одимпиада в Ванкувере (Канада) – 8-е место.

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

Призером чемпионатов мира не становилась. Лучший результат:

2007 год. Чемпионат мира. Мадонна Ди Кампильо (Италия) – 4-е место.

Является неоднократным победителем и призером этапов Кубка мира. Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), 8 раз становилась победителем этапов Кубка мира, еще 19 раз занимала 2-е и 3-и места.

Нынешний сезон:

Вернулась в большой спорт после рождения ребенка. На пьедестал не попадала. Лучший результат:

10.01.2014. Этап Кубка мира. Дир Вэлли (США) – 9-е место.

Другая информация:

Воспитывает дочь.