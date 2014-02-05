Скардино Надежда - справка

Родилась 27 марта 1985 года в Ленинграде. В биатлон перешла из лыжных гонок в 2004 или 2005. В составе белорусской сборной с 2006.

На предыдущих зимних олимпийских играх в Ванкувере лучшим результатом было 7-е место, завоеванное вместе с женской эстафетной командой. В индивидуальных дисциплинах завершала гонки в третьем десятке.

Лучший результат на чемпионатах мира — бронза в составе эстафеты, завоеванная в 2011-м году в российском Ханты-Мансийске. В ходе того же планетарного первенства Скардино показала и лучший личный результат на чемпионатах мира, остановившись в шаге от пьедестала в индивидуальной гонке.

В активе Надежды Скардино эстафетное золото чемпионата Европы 2007-го года (первенстве проходило в болгарском Банско).

В Кубке мира дебютировала в 2006-м году. Дважды поднималась на пьедестал почета. В сезоне 2010-11 была третьей в спринте на этапе в Поклюке. А 18 января этого года завоевала серебро в гонке преследования на этапе в итальянском Антхольце. Предыдущий Кубок мира завершила на итоговом 18-м месте в общем зачете. Перед олимпиадой занимала 24 место в общем зачете.

В сезоне 2013/2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы — без промахов 17 огневых рубежей (85 мишеней) подряд. На данный момент рекорд не превзойдён как среди женщин, так и среди мужчин.

Любимая гонка — масс-старт. Имеет 2 высших образования: Академия физкультуры и спорта им Лесгафта, Санкт-Петербург; Белорусский государственный экономический университет, Минск.

У Надежды 4 сестры и 2 брата (родных).