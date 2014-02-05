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Сергеев Максим

05 февраля 2014 18:23
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Вид спорта: шорт-трек.

На Олимпийских играх в Сочи наша страна впервые будет представлена в мужских соревнованиях по шорт-треку. Выступать в этом виде программы готовится Максим Сергеев. Как выяснилось, на коньках двадцатитрехлетний витеблянин катается чуть ли не с пеленок. При этом у него широкий круг неспортивных интересов.

Завоеванной лицензии Максим рад, но абсолютно не удивлён. Почему? (см.видео)

Сергеев Максим, (сборная Беларуси по шорт-треку):
Я рад этому! Мы к этому шли, это для нас не новость. Это заслуженно.  

# Зимняя Олимпиада # Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2014

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