Вид спорта: шорт-трек.

На Олимпийских играх в Сочи наша страна впервые будет представлена в мужских соревнованиях по шорт-треку. Выступать в этом виде программы готовится Максим Сергеев. Как выяснилось, на коньках двадцатитрехлетний витеблянин катается чуть ли не с пеленок. При этом у него широкий круг неспортивных интересов.

Завоеванной лицензии Максим рад, но абсолютно не удивлён. Почему? (см.видео)

Сергеев Максим, (сборная Беларуси по шорт-треку):

Я рад этому! Мы к этому шли, это для нас не новость. Это заслуженно.