Долидович Сергей

Вид спорта – лыжные гонки



Родился 18.05.1973 в Орше. Mастер спорта международного класса. Неоднократно представлял Республику Беларусь на крупнейших международных соревнованиях. 11 стартов в Олимпийских играх (10 личных 1 командный), 30 стартов на Чемпионатах мира, более 120 стартов на соревнованиях Кубка мира.



Участие в Олимпийских играх:



На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере был 37-м в гонке на 30 км свободным ходом, 70-м в гонке на 10 км классикой, 51-м в гонке преследования и 12-м в эстафете.

На Олимпиаде-1998 в Нагано занял 36-е место в гонке на 30 км классикой, 31-е место в гонке на 50 км коньком и 14-м в эстафете, кроме того стартовал в гонке на 10 км, но не добрался до финиша.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стартовал в трёх гонках: масс-старт 30 км - 14-е место, преследование 10+10 км - не финишировал, эстафета - 15-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине занял 12-е место в масс-старте на 50 км.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал в четырёх гонках: 15 км свободным стилем - 35-е место, дуатлон 15+15 км - не финишировал, командный спринт - не финишировал, масс-старт 50 км - 25-е место.



Участие в чемпионатах и Кубках мира:



За свою карьеру принимал участие в 9 чемпионатах мира, лучший результат — 4-е место в дуатлоне на 30 км на чемпионате мира 2011 года в Хольменколлене. На этом чемпионате Сергей Долидович в масс-старте на 50 км уверенно шёл в группе лидеров и фактически претендовал на призовое место, но за несколько сот метров до финиша упал и сломал палку, в результате чего финишировал лишь 10-м.



В Кубке мира Долидович дебютировал в 1993 году, в марте 2001 года одержал свою первую, и единственную, победу на этапе Кубка мира. Кроме победы на сегодняшний момент имеет 1 попадание в тройку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Долидовича в общем итоговом зачёте Кубка мира является 31-е место в сезоне 2000-01.



Нынешний сезон:

Лучший результат сезона: 13-е место на 6-м этапе "Тур де Ски" (гонка классическим стилем на 10 км). В общем зачете Кубка мира занимает 28-е место.



Другая информация:

Специалист дистанционных гонок, предпочитает свободный стиль передвижения на лыжах. Коронные дисциплины: гонка с раздельным стартом, скиатлон, марафон.