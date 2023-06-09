Что будет, если совместить гандбол, ролики и баскетбол? Вот какой необычный вид спорта есть в Беларуси

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Олимпийских видов спорта сегодня 40, 32 будет представлено в Париже. А вообще, существует настолько много экстремальных и неэкстремальных видов спорта! На неделе все ленты пестрили, что белорусская команда отправилась на чемпионат мира по роллболу. Что это такое? Выезжаем посмотреть, кто же эти люди, которые выступали на чемпионате мира, дошли до четвертьфинала, чем они занимаются и как вообще сформировали команду.

Юлия Силипицкая:

Люблю свою работу. Всегда едешь немного в неизвестность. Не так просто было найти этих парней. Это мужчская сборная. Но мы договорились. Ждем, что они покажут нам свой вид спорта во всей красе. Расскажите, что это у вас за вкусный вид спорта? Роллбол. Я так понимаю, что это на роликах?

Александр Попельский, голкипер сборной Беларуси по роллболу:

Наш вид спорта – это сочетание гандбола, роликов и баскетбола. Лучше показать, как это происходит.

Белорусы дебютировали на чемпионате мира – 2011 и сразу завоевали бронзу. Всего наши ребята побывали на пяти мировых форумов из шести. В 2023-м дошли до четвертьфинала.

Когда мы были на чемпионате мира в 2019 году, играли с индусами. Мы играли с ними наравне, и все трибуны за нас болели. Я даже сумел запустить волну по трибуне. Прямо мурашки были, это не описать. Этим видом спорта лучше не начинать заниматься, а продолжать спортивную карьеру, так как он агрессивный и скоростной до предела. Но если вы сорвиголова, любите скорость и экстрим, тогда добро пожаловать. Наша команда пока не может похвастаться внутренней конкуренцией или длинной скамейкой запасных.

У них только бравый квинтет из экс-хоккеистов, хоккейных судей, технических инженеров, влюбленных в этот вид спорта, и гандболистов. Отличительные качества роллболистов – неиссякаемая энергия и фонтанирующий позитив.

Сидор Крицкий, защитник сборной Беларуси по роллболу:

Я еще ребенок. Я чувствую удовольствие, классно. Я в сборной своей страны с ребятами, которых давно знаю. Мы побеждаем, это приятно. Трибуны трепещут.

В таком стиле играют ребята из Индии.

Все европейцы ведут мяч, как в баскетболе, одной рукой. Я веду одной рукой.

У них форма похожа на ту, которую не снимают черепашки-ниндзя на картинках в комиксах уж как 50 лет. Они лихо катят на роликах в шлемах и защите и при этом мощно бросают баскетбольный мяч в гандбольные ворота. Это их идентифицирует от других игровых видов на роликовых коньках, как инлайн и ринк-хоккей.

Виктор Зинченко, нападающий сборной Беларуси по роллболу:

В роллболе, как и в любом командном виде спорта, больше важно понимание, чувство игры, смотреть по реакции соперника, ловить на противоходе, на каких-то моментах, где-то на контратаках. Если максимально прямо идти играть, то толку не будет. Виктор всегда выделяется спокойствием и рациональностью, но если дело доходит до броска, то бывало и мяч разрывал о ворота соперника.

Я с детства тренировался по два раза в день. Поэтому можно вообще без остановки. Роллбол придумали в Индии. Собственно, и первый чемпионат мира также прошел там. Сегодня на этот вид спорта засматриваются многие – это про организацию мировых форумов. Титул чемпионов Европы пока в роллболе еще ни разу не разыгрывался. Кстати, белорусы славятся идеальным проведением международных стартов. Представители отечественного роллбола планируют провести международный турнир уже в августе.

Самая большая сложность, что нет популяризации. Никто, по сути, не знает, что такой вид спорта существует в Беларуси. Искать людей приходится среди знакомых, друзей. Кстати, была практика и белорусского женского роллбола, но наши девушки слишком красивые. Они предпочитают быть со своими роллболистами на трибунах.

У нас была женская команда. Мы собирали женскую команду, и сейчас проходит женский чемпионат мира параллельно с мужским. В принципе, это не так зрелищно. Пока эти ребята не имеют своей площадки и тренируются где получится. Такие вот Бременские музыканты. Опекает их Белорусская федерация спорта на роликах и скейтбордах.