Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?

Новости Беларуси. На базе БГУФК состоялся показ спортивной одежды и обуви, произведенной на белорусских предприятиях в рамках программы импортозамещения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данная продукция – результат совместной работы Министерства спорта и туризма Беларуси и концерна «Беллегпром».

Работа по производству одежды продолжается. Сейчас форма, материалы и процесс производства корректируются исходя из запросов спортсменов, чтобы полностью удовлетворить все необходимые требования. Однако уже на данном этапе часть экипировки ни в чем не уступает зарубежным аналогам. И в скором времени мы сможем увидеть ее на профессиональных атлетах.



Фото: сайт Минского метрополитена

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Некоторая одежда уже прошла тестирование профессиональными спортсменами, одобрена, запущено производство, скоро вы ее уже увидите в действии. Но задача, чтобы мы охватили всю линейку, чтобы все, что завозится по импорту, чтобы мы все это производили у себя.

Виталий Дединец, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Вы говорите нам то, что нужно для людей, чтобы им было удобно, комфортно, куда это двигается, чтобы это было современно и модно, и в то же время функционально. Мы на сегодня наметили производство различных изделий в качестве образцов, этот результат мы скоро увидим на полках наших магазинов. И мы надеемся на наших спортсменов.