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Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?

09 июня 2023 15:03
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Новости Беларуси. На базе БГУФК состоялся показ спортивной одежды и обуви, произведенной на белорусских предприятиях в рамках программы импортозамещения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данная продукция – результат совместной работы Министерства спорта и туризма Беларуси и концерна «Беллегпром».

Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?-1

Работа по производству одежды продолжается. Сейчас форма, материалы и процесс производства корректируются исходя из запросов спортсменов, чтобы полностью удовлетворить все необходимые требования. Однако уже на данном этапе часть экипировки ни в чем не уступает зарубежным аналогам. И в скором времени мы сможем увидеть ее на профессиональных атлетах.

Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?-4


Фото: сайт Минского метрополитена

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Некоторая одежда уже прошла тестирование профессиональными спортсменами, одобрена, запущено производство, скоро вы ее уже увидите в действии. Но задача, чтобы мы охватили всю линейку, чтобы все, что завозится по импорту, чтобы мы все это производили у себя.

Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?-7

Виталий Дединец, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Вы говорите нам то, что нужно для людей, чтобы им было удобно, комфортно, куда это двигается, чтобы это было современно и модно, и в то же время функционально. Мы на сегодня наметили производство различных изделий в качестве образцов, этот результат мы скоро увидим на полках наших магазинов. И мы надеемся на наших спортсменов.

Дорохович: «Мы охватили всю линейку». Как прошёл показ спортивной одежды и обуви, созданной в Беларуси?-10

После презентации одежды состоялось обсуждение показанной экипировки. Представители различных спортивных федераций высказали свои предложения и пожелания по улучшению продукции предприятий.

# Одежда # Александр Дорохович # Виталий Дединец # Фотофакт

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