В Минске завершился тестовый турнир по пулевой стрельбе перед II Играми стран СНГ

Новости Беларуси. Стрелковый тир имени маршала Тимошенко к II Играм стран СНГ полностью готов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь завершился тестовый турнир у пулевиков. В течение недели спортсмены разыгрывали медали, а персонал учреждения отрабатывал взаимодействие между разными службами.

Глобальных недостатков не выявлено. Вся инфраструктура соответствует международным нормам и требованиям. Для каждой команды будет предоставлена своя отдельная раздевалка. Их в наличии предостаточно. Причем в шаговой доступности от тира. Рядом расположен пункт допинг-контроля. К слову, он уже функционирует. Пока, правда, не забрендирован. Однако соответствующее оформление непременно появится ближе к самому мультифоруму.

Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта:

Все цели тестового соревнования достигнуты, заслуженные награды получили наши спортсмены, мы протестировали все системы, выявили ряд шероховатостей, в основном касающихся таймингового характера. Все эти нюансы лягут в основу плана устранения недостатков, которые мы в течение оставшихся двух месяцев будем устранять и готовится к самим Играм стран СНГ.