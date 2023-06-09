Белорусские шахматисты завоевали четыре медали на первенстве мира в Батуми. Всего участие в турнире приняли 459 спортсменов из 36 стран в возрасте от 8 до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам соревнований Михей Науменко и Ксения Норман стали серебряными призерами в возрастной категории до 16 лет. Третье место в своих возрастах взяли Максим Царук и Дамир Булгак. Далее наши спортсмены примут участие в первенстве мира по блицу среди юных шахматистов, которое состоится 10-11 июня также в Грузии. Беларусь представят 27 участников.