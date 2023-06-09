Как научиться играть в ринго? Мастер-класс от профессионалов

Ринго – это название игры, которая развивается более 60 лет в мире. Тем не менее любителей этой забавы не так много. Быть может, потому что надо обладать большим количеством физических качеств, столько же интеллектуальных, не забывая о моральных.

На самом деле игре в ринго можно научиться всего за час, особенно если вся команда занимается твоим ликбезом. Остальное – дело времени. Все начинается с разминки.

Кольца летят высоко, поэтому, чтобы не потянуть мышцы шеи, делайте упражнения для шеи. И наклоны вправо-влево. Ребятам, которые учатся в лицее БГУ, повезло, ведь ринго включен в общую программу обучения физической культурой наравне с баскетболом и волейболом. Именно лицей является Меккой белорусского ринго. Команда не раз привозила награды с международных стартов. Есть и чемпионы мира и Европы.

Иван Колтун, председатель Белорусской федерации ринго:

Сегодня в копилке нашей сборной имеется 5 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей. Это медали именно с чемпионатов мира, не считая международных турниров. На международных турнирах наград, соответственно, в несколько раз больше. Резиновые кольца, которыми играют в ринго, абсолютно разные.

Павел Чудук, чемпион мира по ринго:

Полосатыми играют на всех крупных турнирах. Они более мягкие и довольно долго живут. Однотонные – кольца для новичков, для начинающих. Их можно купить в том числе в Беларуси. В Гродно есть магазин. Это для разновидности – ринг-тенниса. Как и в волейболе, в этом виде спорта очень важна подача. Чтобы бросить это каучуковое колечко, есть как минимум шесть базовых способов.

Анастасия Инбулаева, кандидат в сборную команду Беларуси по ринго:

Самый простой и самый базовый бросок, который есть, – это от колена. Мы просто отводим колено и выбрасываем кольцо, оно должно перелететь на сетку, а рука – разогнуться.

Самый коварный, крученый. Берем кольцо всей рукой. Важно, чтобы оно лежало на подушечках пальцев. Делаем вот такое закручивающее движение, отводя кольцо к плечу. Также важно не забывать сгибать ноги. Каверзность этого броска в том, что, когда ты его кидаешь, оно очень сильно закручивается и колеблется, потому противнику очень сложно подобрать правильный угол, чтобы схватить его. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Я решилась на эксперимент. Насколько это доступный вид игры? Будучи не в спортивной форме и соответствующей обуви и даже без разминки, я рискнула произвести подачу несколькими вариантами.

Руку отводите к плечу, потом выкидываете его и тянетесь всем корпусом. Честно говоря, разминка просто необходима, и очень важно быть в спортивной форме. В ринго, как в теннисе, играют одиночку, пару и микст. Можно и как в баскетболе – три на три. А визуализационно это все равно как волейбол. Профессионалы решили нам продемонстрировать почти все варианты.

Каждый подает по три подачи. Ловить можно только одной рукой, желательно без задержек. Очко засчитывается после того, как кольцо попадает на поле. Перехватывать можно. Один из видов обманок. Ты смотришь прямо перед собой, но кольцо кидаешь куда-то в сторону. Когда кольцо попадает в аут, очко засчитывается противнику, на чье поле оно попало. Цель игры – бросить кольцо над сеткой, чтобы оно упало на половине противника. Вот так – раз, и все. Да не все и не раз. До пота пробирает.

Самое главное – страховать друг друга. То есть я стою нападающей, весь передний фланг страхует Иван Иванович. Я подстраховываю его сзади. Но если Иван Иванович уйдет вперед либо назад, то мы меняемся зонами ответственности и подстраховываем друг друга. Сейчас будет момент подачи, и самое главное – это не попасть в аут и не попасть в сетку.

Розыгрыш ведется до тех пор, пока оба кольца не окажутся на земле. При каждой подаче разыгрывается два очка. Выигрывает та команда, которая раньше другой наберет 15 очков. При равном счете в партии игра ведется до разницы в два очка, но не более 17 баллов.

Анна Лобко, кандидат в сборную команду Беларуси по ринго:

Меня в ринго привлекает то, что ты можешь влиять на результат команды, потому что в основном мы играем тройками и двойками. С одной стороны, это довольно сложный вид спорта, а меня сложности всегда привлекают.

Злата Кужелева, кандидат в сборную команду Беларуси по ринго:

Многие удивляются этому спорту, потому что мало об этом слышали. Но когда я начинаю рассказывать о нем, многие заинтересовываются и хотят сыграть.

– Приходят?

– Некоторые да. Что бросается в глаза? То, что у ребят такой позитив и очень дружеская атмосфера.

Ринго – это спорт для души. Ты общаешься с девчонками, можешь найти огромное количество друзей здесь. На самом деле, у нас очень дружный коллектив, и это реально подкупает. Здесь нет духа соперничества, который, возможно, будет в футбольной команде. Да, там есть своя поддержка, помощь. Тебя научат, тебе еще раз покажут. Никто не будет от тебя требовать того, что ты не можешь. Короткий экскурс в вид спорта под названием ринго завершен, но чтобы действительно понять прелести ринго, просто необходимо хоть разочек прийти и сыграть. Адрес вы уже знаете.