ЧМ по футболу: определились пары участников 1/8 финала

Определены команды, принимающие участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, пишет ТАСС.

Турнир проводится в Соединенных Штатах, Мексике, Канаде.

Последний участник 2-го раунда плей-офф – Колумбия, сборная которой в 1/16 финала переиграла соперников из Ганы (1:0). В схватке 1/8 7 июля колумбийцы в Ванкувере проведут игру с представителями Швейцарии.

В том числе в 1/8 финала пройдут спарринги Канада – Марокко (4 июля в Хьюстоне), Парагвай – Франция (5 июля в Филадельфии), Бразилия – Норвегия (5 июля в Ист-Ратерфорде), Мексика – Англия (6 июля в Мехико), Португалия – Испания (6 июля в Арлингтоне), США – Бельгия (7 июля в Сиэтле) и Аргентина – Египет (7 июля в Атланте).

Финальная игра запланирована на 19 июля. Действующий победитель турнира – сборная Аргентины.

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