ЧМ-2019. Беларусь с разницей в три шайбы обыграла Словению

Сборная Беларуси по хоккею идет без поражений на чемпионате мира в Нур-Султане. В очередном противостоянии подопечные Андрея Сидоренко переиграли Словению – 4:1. В составе нашей команды отличились Шарангович, Евенко, Платт и Демков. На турнире белорусам предстоит провести матчи против лидеров – сборных Казахстана и Южной Кореи.

Текстовый онлайн матча читайте здесь.

Ближайшая встреча с участием наших ребят состоится в субботу, 4 мая против команды-хозяйки турнира. Стартовое вбрасывание намечено на 14:30.