ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею уверенно обыграла Венгрию

Новости Беларуси. Национальная сборная побеждает во втором матче чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе.

По итогу трех периодов цифры на табло были 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В нашем составе отличились Никита Феоктистов, Евгений Лисовец и Джефф Платт.

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Вчера наши хоккеисты обыграли сборную Литвы.

Впереди Беларусь еще ждут команды Словении, Казахстана и Южной Кореи. Ближайший поединок белорусы сыграют 2 мая. Завтра же на чемпионате мира будет лишь одно противостояние: сборная Казахстана против Литвы.