«Месси сказал, что хочет вернуть этот кубок себе». «Барселона» и «Ливерпуль» играют в полуфинальном матче ЛЧ

«Аякс» на пути к финалу Лиги чемпионов! 30 апреля в Лондоне был сыгран первый полуфинальный матч главного клубного футбольного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Тоттенхэм» принимал амстердамский «Аякс». Голландцы в этом розыгрыше уже преподнесли несколько громких сенсаций, последовательно выбив из турнира «Реал» и «Ювентус», причем в обоих случаях добившись выездных побед в этих противостояниях.

Вот и в дуэли с «Тоттенхэмом» амстердамцы в гостях были сильнее. Единственный гол в этом матче был забит на 15-й минуте, когда отличился полузащитник Ван де Бек. 1:0 – победа «Аякса». Удастся ли «Тоттенхэму» реабилитироваться за домашнее поражение, узнаем 8 мая, когда пройдет ответный матч.

Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Тоттенхэм»:

Уверен: еще ничего не ясно. Да, нам будет трудно, но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат – победа. Во втором тайме мы наконец стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.

Эрик Тен Хаг, главный тренер ФК «Аякс»:

Блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой и смогли забить фантастический гол. Во втором тайме значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало, ребята бились изо всех сил.

1 мая во втором полуфинале отношения будут выяснять «Барселона» и «Ливерпуль». Матч с приставкой «супер». А кто-то называет этот поединок «скрытым финалом». Оба коллектива отлично выступают на внутренней арене: «Ливерпуль» все еще ведет с «Манчестер Сити» борьбу за первое место в премьер-лиге, а «Барселона» в минувший уик-энд уже оформила победу в чемпионате Испании.

Эрнесто Вальверде, главный тренер ФК «Барселона»:

Мы намерены выиграть, но мы знаем, как важно не дать им забить гол. Нам нужно сыграть не один, а два хороших матча. Нельзя расслабляться ни на минуту, потому что «Ливерпуль» – это такой соперник, который уже в следующую секунду вас разгромит. Мы должны остановить их. «Ливерпуль» действительно очень неудобный противник для «Барселоны». Мерсисайдцы в официальных матчах еще никогда не проигрывали сине-гранатовым на «Камп Ноу». Да и в этом сезоне коллектив Юргена Клоппа набрал неплохой ход и всерьез намерен второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов.