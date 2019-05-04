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ЧМ-2019. Беларусь-Казахстан. Текстовый онлайн

04 мая 2019 11:20
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Меньше получаса осталось до старта самого принципиального матча для нашей сборной на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе. Соперник парней Андрея Сидоренко – хозяева турнира, сборная Казахстана. Сейчас именно эти сборные возглавляют турнирную таблицу. Подопечные Андрея Скабелки уже обеспечили себе выход в топ-дивизион чемпионата мира 2020 года.

Белорусам сегодня достаточно сыграть вничью в основное время – и путёвка в Швейцарию наша. Старт матча в 14.30.

Текстовую онлайн-трансляцию будет вести корреспондент СТВ Ирина Петыш здесь.          

# Хоккей Беларуси # Ирина Петыш

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