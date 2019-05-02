ЧМ-2019. Беларусь играет со Словенией. Текстовый онлайн

Сборная Беларуси продолжает свое выступление на чемпионате мира в Нур-Султане. Сегодня подопечные Андрея Сидоренко встречаются с соперниками из Словении. Предыдущие две встречи для нашей команды оказались победные, в то время как словенцы пока не смогли разжиться ни одним баллом в турнирной таблице. Сегодняшний проигрыш лишит дружину Иво Яна шансов на выход в элиту, в то время как белорусы смогут упрочить свое положение в турнирной таблице.

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова ведет текстовый онлайн здесь.