ЧМ-2018: стали известны все страны-участники мундиаля

Новости мира. Определились все участники Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Последней командой, которая квалифицировалась в финальную часть турнира, стала сборная Перу. Таким образом, на мундиале сыграют 32 национальные команды.

Европейский континет представят сборные Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, России, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании.

Южную Америку – Бразилия, Уругвай, Колумбия, Аргентина.

Национальные сборные Мексики, Коста-Рики, Панамы представят Северную и Центральную Америку.

Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия стали сборными Азии, которые сыграют на турнире.

Африканский континет представляют Нигерия, Египет, Марокко, Тунис, Сенегал.

Также на поле сыграет команда Австралии.